Maltepe Adalet Meydanı’na kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) yapılan Maltepe’nin yeni meydanı “Adalet”, “150 Günde 150 Proje” kapsamında düzenlenen bir törenle açıldı. Adalet Meydanı ve Park alanında düzenlenen törene TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP PM Üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meydandaki Atatürk anıtını yapan Maltepeli heykeltıraş Orhan İlyas, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve halk katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Konuşmalara geçilmeden önce İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Adalet Meydanı ile ilgili teknik bilgiler verdi. Gürkan, 2 bin metrekare sert zemin, 2 bin 750 metrekare yeşil alandan oluşan meydan ve park alanındaki düzenlemenin Maltepe Belediyesi’nin talebiyle gerçekleştirildiğini açıkladı. Bağdat Caddesi’ndeki yayalaştırma ve trafiğin yer altına alınması projesi nedeniyle inşaat alanında kalan tören alanının da buraya taşındığını sözlerine ekleyen Alpay şunları söyledi:

MALTEPE’YE YEŞİL KORİDOR

“Yakın çevrede bulunan yeşil alanlar ile bütünleşik bir yaklaşımla, her yaştan vatandaşın keyifli vakit geçirebileceği, bitki varlığı zenginleştirilen ve kent mobilyalarıyla çekim alanına sahip bir meydan tasarımı oluşturduk. Mevcut bitkisel varlığın korunmasından hareketle bölgenin ekolojik değerlerini göz önünde bulundurularak yeşil alan ve sert zemin dengesiyle yeşil dokunun da devamlılığını sağladık. Burada daha önce kafe ve restoran olarak üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve vatandaşların giremediği alanın tahliyesiyle açığa çıkan boşluğu, vatandaşların kullanımına açtık ve rekreasyon ihtiyacını karşıladık. Tamamlanan sert zeminde talep edilen tören alanına da yer verip, heykeltıraş Orhan İlyas tarafından tasarlanarak yapılan Atatürk Anıtı Heykeli’ni meydana yerleştirerek çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca Adalet Meydanı’na komşu olan hemen arkadaki parkı da alanımıza kattık. Diğer taraftan 1953’te Süreyya Plajı’nın 50 metre açığında deniz içerisine yapılmış, 2010’ların başında denizin doldurulması nedeniyle kara tarafında kalan ve Maltepe ilçesinin simgesi haline gelen Bakireler Anıtı’nın bulunduğu alanı da çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyoruz. Dolayısıyla bu üç alanını birleşimiyle ilçemizde yeşil, geniş bir koridor oluşturulmuş olacak.”

Parkla ilgili teknik bilgilerden sonra düzenlenen açılış konuşmalarında söz alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, projeden ötürü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yetkililere teşekkür etti.

KILIÇ: MALTEPE HER ALANDA YÜKSELİYOR

Belediye Başkanı Ali Kılıç, konuşmasında “Maltepe sizinle birlikte 5 yıllık planlarımız dahilinde hazırladığımız yol haritası üzerinden değişimini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul Üniversitesi tarafından 2010 yılından bu yana düzenli aralıklarla 5 kategoride yapılan araştırmalarda 2010 yılında Maltepe o 5 kategori içerisinde 4. sıradayken, 2016’da 3. ve bu hafta açıklanan rapora göre de Maltepe 2. sıraya yükselmiş durumda. Yaşam endeksi, yaşam kalitesi anlamında 30. sıradayken son 8 yıl içerisinde yaptığı açılımlar ve atılımlarla gururla söylemek istiyorum ki 7. sıraya yükselmişiz. Özellikle cinsiyet eşitliği konusunda ilk 5’e Maltepe girmiş bulunuyor. Göreve geldiğiniz günden bu yana Maltepe’ye haklı dokunuşlarla beğeni kazanıyorsunuz. Bu alan yıllarca birileri tarafından işgal edildi, halbuki kamunun kullanması gerekirken birilerinin cepleri dolduruldu. Göreve geldiğiniz gün talimatlarınızla burada çalışma başladı ve göreve geldiğimiz günden bu yana toplam 56 park ve 384 bin metrekarelik bir alanı Maltepe’ye yeşil alan kazandırırken burayı da Maltepe’nin yeni tören alanı olarak kazandırdık. Kemal Kılıçdaroğlu adalet diyerek milyonlarla burada buluşmuştu. Biz de istedik ki buranın adı Adalet Meydanı olsun ve bu meydana da yine Maltepeli bir heykeltıraş olan Orhan İlyas Bey’in yaptığı Atatürk heykeli, konulsun istedi. Huzurlarınızda bir kere daha kendisine teşekkürü borç biliyorum. Ayrıca İlçe meydanı ve altgeçit projemizde yıllarca iktidarda olmalarına rağmen kazma çakmayarak, çalışmayı sürekli engelleyen anlayışı bertaraf eden Ekrem İmamoğlu sözünde durdu ve kazmayı vurdu. İnşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete açacağız. Maltepe değişime devam edecek."” dedi.

FINDIKLI’YA MÜJDE

Konuşmasını Fındıklı Mahallesi’ne yönelik bir müjdeyle sonlandıran Ali Kılıç, Fındıklı’da İBB tarafından dere ıslahında ilçeye kazandırılacak 25 dönümlük arazi ve yeşil alanla Fındıklı’da Mustafa Zengin Ortaokulu’nun önünde sosyal tesis olarak planlanan çalışmasının startını verdi.

ADİL, YEŞİL VE YARATICI BİR KENT

Kılıç’tan sonra kürsüye gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ismi adalet olan bir meydan ve parkın açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Yönümüzü belirleyen bir kavramdır aslında adalet, İstanbul’u nasıl bir şehir konumuna getirmek istiyoruz dediğimizde aslında manifestomuzu ya da kavramımızı adil, yeşil ve yaratıcı bir kent İstanbul diye tariflemiştik. Bu anlamda her ilçeye eşit hizmet götürdük. Maltepe’de de tören alanımız, hem de çok güzel bir park alanımız hayata geçmiş oldu. Buranın çevredeki diğer yeşil alanlarla bütünleşmesini sağladık ve buranın mevcut bitkisel yapısını koruduğumuz gibi daha güçlü bir ağaçlandırmayı yaptık her yaş grubunun faydalanacağı imkânları sağladık. İnsanlarımız düzenlenen etkinliklerle de burada hemhal olup buluşacaklar sohbet edecekler ve eğlenecekler, coşkuyla kurbanlarını var edecek, Maltepe'ye hayırlı uğurlu olsun Adalet Meydanı. Burası 150 günde 150 proje kampanyamızın sadece bir tanesi. Ucu Maltepe’ye de değen önemli bir ulaşım hattımız olacak, Dudullu’ya kadar sahili bağlayacak. Aynı zamanda burada Fındıklı’daki sosyal yaşam merkezimiz, Muzaffer İzgü kütüphanemiz ve kız öğrenci yurdumuzla Maltepe spor merkezimiz de halkımıza hayırlı olsun.”

İMAMOĞLU’NA HEDİYE

Son olarak söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yetkililere teşekkür ederek, çalışmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sözlerinde adalet kavramına dikkat çeken Altay, “Biz inşallah 81 ilde herkese adil davranarak daha çok adaleti hak eden bu milleti gerçekten adaletle buluşturacağız. Adalet İstanbul'da artık var, kreşe kavuşan çocuk işe kavuşan genç, yurda kavuşan öğrenci adalet örneğidir. Aslında bu son 3 yılda İstanbul’un perspektifi ve vizyonu değişti. Bu kentte toplumun bütün kesimlerine eşit ve adil hizmet eden ve toplumun bütün kesimlerine değen bir belediye var.” dedi. Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Adalet Meydanı ve Parkı açıldı. Açılış esnasında heykeltıraş Orhan İlyas, İmamoğlu’na Atatürk Heykeli’nin küçük bir kopyasını hediye etti.