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Cumhuriyet için kulaç attılar

Cumhuriyetin 99. kuruluş yıldönümünde 99 sporcu Maltepe açıklarında kulaç attı. 7’den 77’ye genci, yaşlısı onlarca Maltepelinin akın ettiği 1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde yüzme yarışması düzenlendi. Nefes nefese geçen yarışma sonrası dereceye girenlere ödülleri verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 09:22
Cumhuriyet için kulaç attılar
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Maltepe’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce Cumhuriyet’in 99’uncu yılına özel 99 sporcuyla yüzme yarışması düzenlendi. 1923 metre mesafede kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen ve nefes nefese geçen yarışma tezahüratlar eşliğinde başladı. Belediye tarafından dağıtılan tişörtler ve bayraklarla adeta bir renk cümbüşü oluşturan onlarca Maltepelinin heyecanlı bekleyişleriyle yarış sonuçlandı. Kadınlar kategorisinde İpek Burcu Aydıner birinci, Melis Özer ikinci ve Eda Sayın üçüncü oldu. Erkeklerde ise Özkan Dizer birinci, BeysatNobonipour ikinci ve Duygun Yurtel üçüncü oldu.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden marşların da renk kattığı etkinlik sonrası birincilere kupa ve ödülleri Belediye Başkan Yardımcıları Savaş Eroğlu ve Yahya Han ile Meclis üyeleri ve görevli isimler tarafından verildi.

BAŞKAN KILIÇ’IN MESAJINI İLETTİ

Programı dolayısıyla etkinliğe katılamayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın kutlama mesajını ileten Başkan Yardımcısı Savaş Eroğlu,


Cumhuriyet’in 99. yılına vurgu yaparak 100. yıla daha güçlü adımlarla girilmesi gerektiğini ifade etti. Eroğlu, Başkan Kılıç’ın selam ve sevgileri de katılımcılara iletti. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 31.10.2022 09:23
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