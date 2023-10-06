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Başkan Kılıç Poşet Poşet Dağıttı

Maltepe Belediyesi, sokaktaki can dostları için bu yıl 5 ton mama dağıttı ve gönüllülerle birlikte besleme çalışmasında bulundu. Belediye Başkanı Ali Kılıç, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde ayrıca vatandaşlara hediye mama dağıttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 10:07
Başkan Kılıç Poşet Poşet Dağıttı
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Maltepe Belediyesi’nden 5 ton mama

Maltepe Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sokaktaki can dostlarını unutmadı. Yıl boyunca 14 bin yaralı hayvanı tedavi eden, 1650 kedi ve 280 köpeği kısırlaştıran ekipler besleme çalışmasında da bulundu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem kendileri, hem de gönüllülerle işbirliği neticesinde 5 ton mama dağıttı ve sokak hayvanlarını besledi. Belediye Başkanı Ali Kılıç da 4 Ekim’de sokaklarda ve pazar alanlarında vatandaşlara poşet poşet mama dağıttı.

istanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

100’E YAKIN KULÜBE, KEDİ EVİ…

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyse kedi ve köpekler için Mavi ve Evidea işbirliğiyle 100’e yakın kulübe ve kedi evini de sokaklara yerleştirdi. Ayrıca Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de hem kendileri ekip olarak, hem de itfaiye desteğiyle mahsur kalan sokak hayvanlarını dere, çatı gibi mekânlardan kurtardı.

HAYVAN DOSTU İLÇE

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Sokaktaki can dostlarımıza yönelik çalışmalarımızı üç ayrı kanaldan yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz hem tedavi, hem besleme çalışması yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz canlarımız için sokaklara kulübe ve kedi evi koyuyor. Ayrıca mahsur kalan dostlarımıza da yardım götürüyoruz. Maltepe bütün canlıların bir arada yaşadığı hayvan dostu bir ilçe olmak yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sürece katkı sunan ekip arkadaşlarım ve değerli vatandaşlarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)


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