83 yaşında ilk sergisini Maltepe’de açtı

Eski Maltepeli 83 yaşındaki Necla
Birben’in “Geçmişin İzleri” isimli ilk sergisi önceki gün sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Açılışta Birben’e, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür
Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından el yapımı tabak hediye
edildi. Sergide sanatçının, 1996 yılında başladığı sanat çalışmalarından örnekler
yer alıyor.
Birben’in üç boyutlu rölyef evleri, kabartma resimleri ve cam şişe
bebeklerden oluşan eserleri ziyaretçilerin beğenisini topladı. Birben’in sergisi 9
Ekim’e dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)