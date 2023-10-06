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83 yaşında ilk sergisini Maltepe’de açtı

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yeni sanat sezonundaki ilk serginin açılışı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 09:58
83 yaşında ilk sergisini Maltepe’de açtı
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Eski Maltepeli 83 yaşındaki Necla
Birben’in “Geçmişin İzleri” isimli ilk sergisi önceki gün sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.

Açılışta Birben’e, Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür
Sanat Koordinatörü Levent Turhan Gümüş tarafından el yapımı tabak hediye
edildi. Sergide sanatçının, 1996 yılında başladığı sanat çalışmalarından örnekler
yer alıyor.

Birben’in üç boyutlu rölyef evleri, kabartma resimleri ve cam şişe
bebeklerden oluşan eserleri ziyaretçilerin beğenisini topladı. Birben’in sergisi 9
Ekim’e dek Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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