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Yol Hlkayelerine “SKSM”de Kapılarını Araladı

ANADOLU’DAN KÜÇÜKÇEKMECE’YE YOL HİKÂYELERİ Sksm’de

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2022 Salı 17:30
Yol Hlkayelerine “SKSM”de Kapılarını Araladı
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Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Fadime Yücel’in “Yol Hikâyeleri” başlıklı resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Çalışmalarında figür, duygu ve gerçek yaşam deneyimlerine odaklanan sanatçının, Anadolu’dan Küçükçekmece’ye uzanan çalışmaları 20 Ekim’e dek SKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Başkan Çebi’den tüm Küçükçekmeceli sanatseverlere davet

Sanatçıyı tebrik ederek serginin açılışını sanatseverlerle birlikte gerçekleştiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yıllardır ilçemizde eğitime katkı sunarak, öğretmenlik yapan Fadime Yücel’in eserlerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duydum. Anadolu kadınının yaşam mücadelesinin anlatıldığı sergiye tüm komşularımız davetlidir” diye konuştu.

Fadime Yücel: İzleyici de kendi kültüründen birer iz bulacak

Çocukları ve hayatın içinden kadın profillerini eserlerine yansıttığını dile getiren Yücel, “’Yaşam bir yol hikâyesi ve bu yolculukta yaşadığımız tüm duygular, anlar ve olaylar hikâyenin bir parçası. Geriye kalan ise sadece onları gözle görülür bir gerçeğe taşımak. Yani gözlerle ve renklerle konuşmak. Aslında o geleneksel motiflerin altında sayısız hikâyeler yatıyor. Çalışmalarımda izleyicinin de kendi kültüründen ve geçmiş yaşanmışlıklarından birer iz bulmasını hedefledim. Belki okula gitme fırsatını hiç bulamayan bu kadınlardan, çok fazla hayat tecrübesine ihtiyacımız vardır” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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