Küçükçekmece’de Ödüllü Yarışmalara Başlıyor

Ödüllü yarışmalar; Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla "resim" yarışması, ‘’Ata’ya özlem’’ konulu şiir okuma yarışması, ilçedeki yaratıcı fikirlerin keşfedilmesi için ‘’inovasyon’’ yarışması, hız ve doğru karar verme becerisinin ölçülmesi için ‘’yap-boz" yarışması ve ‘’mangala’’ turnuvası kategorilerinde düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Başvurular online yapılacak

Yarışmaya Küçükçekmece’deki resmi, özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler ve ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilecek. Yarışmalar sonunda dereceye girenler en az 1000 TL, en çok 3000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmaların jürisi ise öğretmenler, akademisyenler, sanatçılar ve hakemlerden oluşan alanında uzman bir ekipten oluşuyor.

Yarışmaların son başvuru tarihleri şöyle;

Ata’ya Özlem Şiir Okuma Yarışması: 28 Ekim 2022

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konulu Resim Yarışması: 31 Mart 2023

İnovasyon Yarışması: 3 Mayıs 2023

Yap-Boz Yarışması: 14 Aralık 2022

Mangala Turnuvası: 22 Aralık 2022

Yarışmalar hakkında detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için https://yarismalar.kucukcekmece.ist/ adresini ziyaret edebilirsiniz.