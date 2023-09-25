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Küçükçekmece’deki Trabzon Günleri Yoğun İlgi Gördü

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği işbirliği ile Fevzi Çakmak Meydanı’nda bu sene 3.’sü gerçekleştirilen Trabzon Günleri’nde katılımcılara hamsi ızgara ve helva ikram edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 18:12
Küçükçekmece’deki Trabzon Günleri Yoğun İlgi Gördü
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4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği festivalde vatandaşlar, Trabzon’un kendine özgü mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleriyle bir araya gelme imkânı buldu, özlem giderdi.

Binlerce katılımcı hep birlikte eğlendi

Festivalin son gününde vatandaşlar ikram edilen hamsi ekmek ve helva alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği Trabzon Günleri’nde binlerce katılımcı gönüllerince eğlendi.

Siyasi parti ve STK temsilcilerinin de ziyaret ettiği festivalin son gününde yörenin sevilen sanatçıları Erkan Yeşilyurt, İlyas- Furkan Derya, Efe Karagüzel, Sedat Keskin ve Şükrü Güler Fevzi Çakmak Meydanı’nda sahnedeydi. Sanatçıların söylediği şarkılarla eğlenen katılımcılar, horona ve kemençeye doydu.

Diğer yandan Trabzon’un yöresel tatlarından almak isteyen vatandaşlar etkinlik alanına kurulan çadırlarda alışveriş yaptı.

21-24 Eylül tarihleri arasında Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Trabzon Festivali’nde, Karadeniz müziğinin sevilen sesleri Küçükçekmecelilerle buluştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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