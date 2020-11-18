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Küçükçekmece Girişimcilik Ve İnovasyon Merkezi Altın Karınca Getirdi

Küçükçekmece Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Altın Karınca 2020 Belediyecilik Ödülleri’nde ‘Yerel Kalkınma’ dalında, Küçükçekmece Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi(KÜGİM) projesiyle ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:28
Küçükçekmece Girişimcilik Ve İnovasyon Merkezi Altın Karınca Getirdi
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Marmara Belediyeler Birliği tarafından Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen, Altın Karınca Ödülleri 2020 kapsamında 381 proje başvurusu değerlendirmeye alınarak, 52 proje ödüllendirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, Küçükçekmece’deki gençleri yenilikçi teknolojilerle eğiterek, gençlerin fikirlerini girişimcilik örneğine dönüştürüp, çalışma hayatına katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla kurulan ‘KÜGİM’ Altın Karınca ödülüyle taçlandırıldı. Başkan Çebi, ödülü Strateji Geliştirme Müdürü Mehmet Erdönmez ve projede emeği geçen personelleriyle birlikte alarak, tüm ekibi onurlandırdı.

Kemal Çebi: Bizim için hem anlamlı hem değerli bir ödül

“Küçükçekmece’yi kültür- sanat, bilim ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir ilçe haline getirerek, herkesin mutlu olduğu bir kent inşa etmek istiyoruz” sözünü her fırsatta dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ödüle layık görülmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “ Marmara Belediyeler Birliği’nden böyle bir ödül almak güzel ve çok değerli. Bütün belediyelerimizin böyle yaratıcı projeler üretebilmesi ülkemiz açısından çok olumlu. KÜGİM’de genç girişimcilere ücretsiz eğitimler vererek, istihdam olanakları sunuyoruz. Bunu yaparken, kamuoyu araştırması ile onların en çok ilgilenmek istediği meslek dallarını belirliyoruz. Açık ofislerimizde genç girişimcilerimizi hayata hazırlıyoruz. Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Türkiye’de sadece Küçükçekmece’de hayata geçmiş bir projedir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

Genç girişimciler Küçükçekmece’de yetişiyor

KÜGİM, Küçükçekmece’deki gençleri Android Mobil Programlama Eğitimi, IOS Mobil Programlama Eğitimi, Web Tasarımı Eğitimi gibi yeni teknolojilerle eğiterek iş gücüne kazandırmayı hedeflerken, genç girişimcilerin çalışma hayatına katkı sağlayacak bir merkez olarak iş geliştirme koçluğu ve mentorluk desteği ile Küçükçekmecelilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. 20 girişimciye açık ofis imkanı sunan KÜGİM; fiziki mekan olarak hizmete sunduğu laboratuvar, toplantı salonları, derslikler, kütüphane ve dinlenme odası ile konforlu çalışma ortamı sunarak, yararlanıcılarını pek çok yenilikçi hizmetle buluşturuyor. KÜGİM’de aynı zamanda KOSGEB sertifikalı girişimcilik eğitimleri alacak olan Küçükçekmeceliler iş hayatında daha emin adımlarla kendilerini geliştirebiliyor.

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