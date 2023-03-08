banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.438,38
ALTIN
1.105,09
DOLAR
18,95
STERLİN
22,45
EURO
19,99
Bağcılar Belediyesi, Malatya’da konteyner kent kuruyor
Bağcılar Belediyesi, Malatya’da konteyner kent...
Zeytinburnu’nun Kanaat Önderleri Halkımız Tabut Evlerde Yaşamasın Diyerek Toplantı Yaptı
Son Dakika
Zeytinburnu’nun Kanaat Önderleri Halkımız Tabut...
320 Kadın Daha Ekonomik Özgürlüğüne Kavuştu
320 Kadın Daha Ekonomik Özgürlüğüne...
İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs Desteği
İBB’den Depremzede Kız Öğrencilere Burs...

Küçükçekmece ‘Den Hatay’a Dayanışma Köprüsü

Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı’ndaki kadınların, Hatay’da depremden etkilenen kadınlar için hazırladıkları kutular, dayanışmayı örmek amacıyla Hatay Samandağ’daki kadınlara gönderildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mart 2023 Çarşamba 17:55
Küçükçekmece ‘Den Hatay’a Dayanışma Köprüsü
banner171

Küçükçekmece Belediyesi kadın çalışanlarının mesajları ile hazırlanan ‘Dayanışma Kutuları’ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Fatma Gönül Kotabaş, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız, Yazı İşleri Müdürü Eda Sunar Öztürk ve Mali İşler Müdürü Zeynep Koç ile beraber Hatay Samandağ’da bulunan köyler gezilerek depremden etkilenen kadınlara ulaştırıldı.

Başkan Kemal Çebi: Bu zorlu günleri dayanışma ile aşacağız

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün ülkemiz ve dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak “Bugünün anısına Küçükçekmeceli kadınlar bize en büyük desteği vererek, oradaki kadınlar için el emeği göz nuru ürünler hazırladı.

Bizler de hazırladığımız bu ürünleri depremden etkilenen kadınlara ulaştırdık. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
Başkan Kandemir Ve Yönetimi Arı Gibi Çalışıyor…
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Küçükçekmece’De 3 Yılda 75 Bin Ton Atık Geri Dönüştürme Kazandırdı
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti
Başkan Çebi : Basın Mensupları İle Hasbihal Etti
Küçükçekmece Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları Devam Ediyor
Küçükçekmece Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları Devam Ediyor
Küçükçekmece Belediyesi, Olası Depreme Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Küçükçekmece Belediyesi, Olası Depreme Karşı Hazırlıklarını Sürdürüyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169