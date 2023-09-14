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Küçük Çekmecede 10 Bin Uçurtma Gökyüzüyle Buluştu

Küçükçekmece Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Uçurtma Şenliği, binlerce kişinin katılımıyla İstasyon Mahallesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirildi. 10 bin uçurtmanın dağıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken şenlikte 7’den 70’e herkes eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşadı. Okul maratonu başlamadan hemen önce gerçekleştirilen etkinliğe, çocuklar ve ebeveynleri büyük ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 17:00
Küçük Çekmecede 10 Bin Uçurtma Gökyüzüyle Buluştu
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KÜÇÜKÇEKMECE’DEKİ UÇURTMA ŞENLİĞİ’NDE DOYASIYA EĞLENDİLER

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ UÇURTMA ŞENLİĞİ'NDE 7'DEN 70'E EĞLENCE

Programda, yüz boyamadan, palyaço ve jonglör gösterilerine, oyun gruplarından, güneş gözlemine pek çok aktivite çocuklarla buluştu. Rengarenk uçurtmaların gökyüzünü süslediği, eğlence ve heyecan dolu Uçurtma Şenliği’nde çocuklarını alana getiren vatandaşlar da müziğe, halaylar ve oyunlarla eşlik etti.

Gülderen Kül: Uçurtmalarla, ikramlarla çok eğlendik

Etkinlikte çok eğlendiğini dile getiren Gülderen Kül isimli çocuk, “Burada yalnızca uçurtma uçurtmadık. Zıp zıp, pamuk şeker, dondurma ikramları var. Çok eğlendim. Bu güzel günün tadını çıkarıyorum. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

‘Bu tür etkinliklerin sayısının artmasını diliyorum’

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Uçurtma Şenliği’ne Beylikdüzü’nden ailesiyle katılan bir vatandaş, “Sosyal medyadan gördüm etkinliği. Şu zamanda çocuklarımızla ve ailece eğlenebileceğimiz ücretsiz etkinliklerin sayısı çok az. Kızım ve eşimle birlikte çok eğlendik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Evren Karadağ: Çocuklar için pek çok aktivite düşünülmüş

Evren Karadağ isimli vatandaş ise geçtiğimiz yıl ki Uçurtma Şenliğine ’de katıldığını belirterek, “ Geçen yıl aynı etkinlik Yarımburgaz Mahallesi’nde yapılmıştı. Gördüğüm kadarıyla insanlar burada çok mutlu. Çocuklar için pek çok aktivite düşünülmüş. Güzel bir etkinlik. Devamını bekliyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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