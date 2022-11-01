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‘Bütüne Dair’ Resim Sergisi, Sksm’de Sanatseverleri Ağırlıyor

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde ilk kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturan sanatçı Aysel Kılagöz, doğa, deniz ve özgürlük temalı çalışmalarını izleyicinin beğenisine sundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 10:29
‘Bütüne Dair’ Resim Sergisi, Sksm’de Sanatseverleri Ağırlıyor
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Ressam Kılagöz’ün yağlıboya ve akrilik tekniğiyle yapmış olduğu eserlerinden oluşan “Bütüne Dair” isimli serginin açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Aysel Kılagöz: Bütün yollar bende doğaya çıkıyor

Eserlerini ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşayan Aysel Kılagöz ‘’ Sanat her daim benim içimdeydi. 15 yıldır resimle uğraşıyorum. ‘Bütüne Dair’ uzun bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Kısacası bu sergi resim yolculuğumun bir hikâyesi de diyebiliriz. Doğaya âşığım ve genelde doğa, deniz üzerine resimler yapıyorum. Bu temadan uzaklaşamıyorum. Bütün yollar bende doğaya çıkıyor. Beni bu yolculukta destekleyen başta Belediye Başkanımız Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca heyecanıma ortak olan ve beni yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere de katılımlarından dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

Güney Özkılınç: Sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz

Sanatçıyı tebrik eden Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ‘’Aysel Kılagöz’e kıymetli çalışmalarıyla kentimize değer kattığı için teşekkür ediyorum. Bir ülkede, bir ilçede nitelikli izleyici olması çok önemli. Küçükçekmece’de yaşayıp da güzel sanatlara ilgisi olan hiçbir gencimizi yalnız bırakmıyoruz. Dışarda para vererek alacakları eğitimleri Küçükçekmece Belediyesi olarak ücretsiz veriyoruz. Hem Güzel Sanatlar Akademimiz de hem de Müzik Akademimiz de eğitim gören gençler üniversitelerin yetenek sınavlarında rahatça başarı gösterebiliyor. İlçemizde 4 adet sergi salonumuz var. Sanata ve sanatçıya destek vermeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

52 adet eserden oluşan sergi, 20 Kasım’a kadar SKSM’de izlenebilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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