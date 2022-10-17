‘Benim Adım Gravür’ 11 Ülkeden 90 Sanatçının Eserlerini Küçükçekmece’de Buluşturdu

Küçükçekmece Belediyesi, Dünyaca ünlü Gravür Sanatçısı Fatih Mika ve 11 ülkeden 90 öğrencisinin eserlerini ‘Benim Adım Gravür” Sergisi’nde bir araya getirdi. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliğindeki serginin açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sanatçı Fatih Mika ve çok sayıda sanatsever katıldız

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Sanatçının doğup büyüdüğü kente özlem temalı çalışması da yer alıyor

Dünya sanatının en köklü üniversitelerinden olan Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde, "Gravür Teknikleri" dersi veren dünyaca ünlü sanatçı Fatih Mika, 11 ülkeden 90 öğrencisinin ve kendisinin en seçkin eserleriyle, doğup büyüdüğü Küçükçekmece’de sanatseverlerle bir araya geldi. Sergide, Fatih Mika’nın yurt dışındayken hatıralarından yola çıkarak hazırladığı ‘Küçükçekmece’ye Özlem’ isimli tarihi Mimar Sinan Köprüsü temalı gravür çalışması da yer alıyor.

Kemal Çebi: Kültürlerarası köprü olacak nitelikte bir sergi

Açılışta yaptığı konuşmada tüm sanatseverleri sergiye davet eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “İtalyan Büyükelçiliği ve İtalyan Konsolosluğu ile İtalyan Kültür Ofisi'nin desteklediği sergimiz, farklı kültürlerden sanatçıların İtalya gibi sanatta öncü bir ülkede günümüz sanatının nasıl biçimlendiğini de göstermesi açısından önemli bir yere sahip. İnanıyorum ki kültürlerarası bir köprü olacak. Floransa Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev yapan Prof. Fatih Mika ve öğrencilerinin eserlerini Küçükçekmece’de ağırlıyor olmaktan hem gurur hem de mutluluk duyuyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde 90 öğrenci Küçükçekmece'nin adını biliyor. Burada böyle bir serginin açıldığını biliyor. Bir ülkeyi ve dünyayı değiştirmek istiyorsanız önce insanı değiştirmelisiniz. İnsanı değiştirmenin belki de en etkili noktalarından biri sanat, sanat ve eğitim. Ben bu iki şeyi önemsiyorum” diye konuştu.

Fatih Mika: Küçükçekmece Belediyesi 8 yıllık emeğime tanıklık ediyor

Yıllar sonra Küçükçekmece’de olmanın kendisini duygulandırdığını ifade eden gravür sanatçısı Fatih Mika , “Küçükçekmece benim için anne evi demek. Anne evindeyim. Bu sergi benim son 8 yıllık Fransa Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalarımın bir ürünü. 11 ülkeden 90 öğrencinin eserleri var. 2 tane de benim gravürüm var. Küçükçekmece Belediyesi, benim son sekiz emeğime tanıklık etti. Çok mutluyum. Böyle bir serginin burada gerçekleşmesi, burada yaşayan genç kuşaklara da bunun olabileceğini gösteriyor. Onlar da günün birinde bunu yapabilirler” diye konuştu.

20 Kasım’a dek izlenebilir

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gravürlerden oluşan bu sergi için hazırladığı İtalyanca ve Türkçe bir kataloğu da sanat dünyasına ve sanatseverlere armağan etti. Sergi, 20 Kasım’a dek CKSM’de izlenebilir.

Fatih Mika hakkında

1956 yılında İstanbul’da doğdu. Küçükçekmece Lisesi’ni bitirdi. Daha sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bırakarak Yugoslavya’ya gitti, Sarayevo Güzel Sanatlar Akademisi Grafik (Gravür) Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. İhtisasını da aynı Akademi’de DževadHozo Atölyesi’nde tamamladı. 2008 - 2011 Yılları arasında Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde, 2012 - 2014 yılları arasında Foggia Güzel Sanatlar Akademisi’nde gravür teknikleri dersleri verdi.

Sanat çalışmalarını Roma’da sürdüren Fatih Mika Venedik Güzel Sanatlar Akademisi’nde “Gravür Teknikleri” dersleri vermektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

