KÜÇÜKÇEKMECELİ ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ YAZ ATÖLYELERİYLE KEYİFLİ BİR TATİL GEÇİRECEK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Eğitim Akademisi Yaz Atölyeleri’nde; Anlayarak Hızlı Okuma, Yarışmalı Çocuk Oyunları, Minik Mimarlar, Çılgın Kolajlar ve Küçükçekmece’nin Küçük Şefleri-Mutfak Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli branşlarda eğitim veriliyor. Duyusal Oyun atölyesinde ise 5-6-7 yaş aralığındaki minikler misafir ediliyor.

29 Ağustos’a kadar sürecek

Çocukların verimli bir yaz tatili geçirmesi amacıyla düzenlenen Yaz Atölyeleri; Atakent, Cennet ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Kemalpaşa Semt Konağı ve İstasyon Gençlik Gelişim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Kaynak;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)