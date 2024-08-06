BİZ NE ZAMAN ADAM OLACAĞIZ ?

Birleşmiş Milletler (BM) Nato, UNICEF,UNESCO,OSCAR,NOBEL,New York Times, FOX,CNN, Hollywood, Kısaca dünya nizamına yön vermek üzere ABD ve Avrupa’da kurulmuş bulunan bir çok kurum ve kuruluş siyonist İsrail’in Arz-ı Mevud’a daha erken ulaşması için kurulduğundan zerre kadar şüphem yok.

Düşünsenize Birleşmiş milletlere kayıtlı 193 ülke var 5 daimi üye dışında 188'i bir karar alsa ve daimi üyelerden birisi itiraz o 188 ülkenin aldığı kararın hiçbişr hükmü yok.

Bu gayet net ve açık...Peki beş daimi üyeden birisi kadar etkisi ve yetkisi olmayan bu 188 ülkenin kendilerine saygısı olsa böyle ucube bir yapı olan BM'ye üye olarak kalmaları doğru mu ?

Düşünsenize Uluslararası yargı Gazze'de katliam yapan Kasap Netayahu'yı suç ortaklarına yönelik yargılanmalarına karar veriyor ancak beş daimi üyede birisi olan haydut ABD VETO Yani alınan kararı kabul etmeme hakkını kullandığı zaman 5 ülke dışında kalan 188 ülkenin aldığı kararın hiç bir anlamı yok. İ

Böyle bir yapıdan beş daimi üye ülke dışında 188 ülkeye bir hayır gelir mi ? El cevap tabi ki gelmez.

Vallahi de billahide kuruluşunda öldürme ve yok etme olan Haydut Amerika,terör devleti ve İsrail’de ALLAH' dan büyük değil. Bize onları büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür.

Malum Birleşmiş Milletllerin (BM) şu an Güney Sudan’ın da Katılması ile üye sayısı 193 oldu…

Daimi beş üye (1-ABD-2-ÇİN-3 FRANSA ,4-RUSYA ,5- İNGİLTERE) yi çıkardığınız zaman geriye kalan 188 ülke bir karar alsa örneğin dese,ki sayı bu kadar olmazsa da BM’ ye üye 160 civarı ülke İsrail’in Filistin de yaptığı katliamlardan dolayı yargılanmasını istedi ,yargılandı ceza aldı ama ABD’nin hayır demesi ile Soykırımcı terör devleti İsrail’li katliamcı başlarına hiçbir şey yapılmıyor olması 188 ÜLKE İÇİN Onursuzluk değil mi ?

İsrail ve ABD Lisan-ı halleri ile diyorlar ki “EY DOLGU Malzemesi 188 ülke biz 1948’de İsrail terör devletini kurarken haklarımızı savunmak üzere BM başta olmak üzere kurduğumuz yapılar bizim menfaatimizi bırakıp sizin dediğinizi yapacağını sanmanız aptallıktır diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haklı olarak BM ye üye 193 ülke var 5 daimi üye ülke 188 bir konuda oy birliği ile bir karar alsa bile 5 daimi üye içinde bir tanesi alınan bu kararı kabul etmezse o 188 dolgu malzemesi ülkenin aldığı kararın uygulama şansı sıfırdı.

Bu 188 ülke ya daimi 5 üye’nin bu antidemokratik hak olarak gördükleri bizden birisi 188 ülkenin alığı karara katılmazsa o karar geçersizdir demeyecek hale getirmek lazım yada mademki biz 188 ülke bir daimi üye kadar değerli değilsek burada durmamızın bir alamı yok deyip kendilerine yeni “NE EZEN NE EZİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLULUĞU” Örgütünü hemen kurmaları gerekir:

Bugün dünyayı sömüren “1-Amerika-2-,İngiltere,3-Fransa,4-İsrail,5-Rusya ‘nın sömürgeci anlayışı önlensin dünya bugünkünden en az 5 kez daha güvenli olur.

Eskiden bir tarafta Amerika diğer tarata Rusya vardı güçler dengesi 2’ye bölünmüştü.az da olsa biraz huzur vardı.

Bugün İse İsrail’e köpeklik yapan ABD Ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülke baskı,tehdit, medya ve para gücü ile sindirildiği için SİYONİSTLERE köpeklik yapıyorlar.

MISIR HALKI

ÜRDÜN HALKI

SUUDİ ARABİSTAN HALKI

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HALKLARI bir an önce KUKLA yöneticilerine kendi makam ve mevkilerinizden korkup Filistinlileri ve özetle kedilerine engel olma ihtimali olan ülke yöneticilerine suikast yapan siyonistlerin değirmenine su taşımanız doru değil haklının ve mazlumun yanında olun demelerin zamanı geldi geçiyor.

İRAN KESTANEYİ FENA ÇİDİRDİ SİZİN GÜNÜNÜZ ANCAK MAHSA AMİRİYE YETER DEĞİLMİ ?

Binlerce yıllık bir devlet geleneğine sahip olan İran artık sahte kabadayılığı terk etsin. İsrail’in katlettiği her Hamas ve Hizbullah yöneticisine karşı denk bir siyonisti aynı şekilde hayattan koparsın bakalım İTRAİL terör devleti barış görüşmeleri yaptığı HAMAS’ın bir numaralı yöneticisini katledebilecek mi ?

Hiçbir şekilde haksız yere bir kişinin öldürülmesine karşıyım ama düşmanınız her gün birinizi bir yerde kıstırıp acımasızca sizi MADARA Edercesine kutlama töreninize gelen e üst düzey misafiriniz evinizde öldürüyorsa sizde adam diye gezmeyin.

İsrail isteseydi Haniye’yi Katar’da da öldürebilirdi ama bilerek ve isteyerek İRAN’ı madara etmek için sana hayırlı olsun’ a gelen en ağır misafirini devrim muhafızlarının misafirhanesinde öldürürüm sen de bir şey yapamazsın diyor.

EY sahte kabadayı İRAN minik kızını n gözü önünde babasını vince asıp idam ediyorsun da senin Cumhurbaşkanını, Generallerini, sana hayırlı olsun’a gelen HAMAS’ın en üst düzey yöneticini evinde katledip tereyağında kıl çeker gibi çekip giden İsrail ajanlarını bulup cezasını veremiyorsan bari sahte kabadayılık yapıp her gün cevabımız ağır olacak diyerek İnsanları oylama.

Kimsenin ne zulmetmesini ne de zulme uğramasını istemem. Daha adil bir dünyada yaşamak tek isteğimdir. Güçlünün zulmettiği değil haklının özgürce yaşadığı bir dünya isterim.

Merakla İran’ın ne yapacağını bekliyor olacağım …

Ey Siyonist Cenab-ı Allah seninle Müslümanları test ediyor. Er yada geç herkes hak ettiğini bulacak. SANMA Kİ ANNE BABA VE BÜTÜN AİLESİNİ SENİN ZALİM BOMBARDIMANIN İLE KAYBEDEN 5/6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ALLAH DİYEREK ATEŞTEN Kaçtığını ALLAH Görmüyor sanma.

O Her şeyi görüyor sadece kim imtihandan geçiyor kim geçemiyor onun sonucu bekliyor. Günün sonunda kesinlikle kazanan sen olmayacaksın bunu unutma .

İçimden daha çok şey yazmak gelmiyor. Allah’ım sen yaşananları görüyorsun sen bize merhamet etmezsen bizim halimiz duman diyerek sözlerimi bitiriyorum .

İstanbul Times Gazetesi – Hüseyin Çetiner – 06.08.2024 Saat; 10 İstanbul