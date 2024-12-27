MUSTAFA KEMAL ATATÜRK TAM BİR KUVVACI İDİ

Kuvvacı Fatma Nene röportaj soruları bittikten sonra özellikle Mustafa Kemal Atatük’ün kuvvacılık tarafının sürekli gündemde tutulması gerektiğini sık sık vurgulayarak Kuvvayı Milliye güçleri devletimizi kurmuştur dedi.

İsrail’in 1.5 Yıldır Gazze ve Filistin’in diğer yerleşim yerlerinde yaptığı soykırım için ne diyeceksiz ?

Zalim Netanyahu ve suç ortakları asker kılıklı teröristleri 23 Ekim 2023’den bu yana başta Gazze olmak üzere Filistin’in bir çok yerleşim yerinde keyfi bir şekilde dünyanın gözü önünde canlı bir şekilde soykırım yapıyorlar. Bu suçu işleyenler ve seyirci kalanlar da bu yaşanan durumdan sorumludurlar. Allah bütün zalimlerin belasını versin.

Büyük şeytan Amerika ve küçük Şeytan İsrail İçin ne diyeceksiniz ?

Bu iki korsan devlet kuruldukları günden bu yana hak hukuk adalet yerine kaba kuvvetleri ile gücü yettiğini ezmeye yönelik bir yaklaşımı benimsediklerini kuruldukları günden bu yana büyük şeytan ve küçük şeytan olarak anılan bu iki devletin sicilinin çok bozuk olduğunu belirtmek gerekir.

Bir Amerikan Dolar 35 TL oldu sizce ABD ‘nın doları karşılıksız değil mi?

Kağıt baknotun karşılığının olabilmesi için tedavüle sürülen para kadar hazinede altın olması gerekir.Ama ABD.nin piyasaya sürdüğü kağıt paranın kesinlikle altın karşılığı yok.Yani ABD parasının geçerli olduğu bütün ülkeleri dolandırıyor.

Ak Parti tam 22 yıldır ülkeyi tek başına yönetiyor siz bu 22 yıllık süreçten memnun musunuz değil misiniz ?

Ak Parti ilk yıllarda güzel işler imza attı ama 2012’den sonra iyi gidişat ters gitmeye başlayarak artık götü gişe doğru bir yol alınmaya başlandı. Darbe girişiminde sonra ise kötü gidişatta zirveye ulaşıldı.

Demokrasi,Hak,Hukuk,Adalet ,Ekonomi ,yaşam geçim başta olmak üzere Ak partini bir çok icraatinde memnun olmam mümkün değildir. Bu şartlarda yaşam devam edemez.

Zalim Hafız Esad ve Oğlu Beşar Esad’ın zulümleri için ne dersiniz ?

Baba Hafız Esad ve Oğul Beşar Esad devlet gücünü kullanarak kendi halkına eziyet ve zulüm eden iki büyük zalimdir. Bu iki kişi başta olmak üzere halka kim zulüm ettiyse ölsün veya yaşasın hepsinin yargılanıp hak ettikleri cezaya çarptırılması gerekir.

Demokrasilerden Kayyım’ın yeri var mı yok mu ?

Ya demokrasi ya kayyım yani hem demokrasi var hem de kayım olsun demek tam anlamı ile bir çelişki yumağıdır. Kıs abir süre önce Mardin,Batman,Şanılurfa Halfetti ve İstanbul’un Esenyurt ilçelerine atanan kayyımları kabul etmek mümkün değil. Belediye başkanı yanlış ve hata yapmışsa elbette görevden alınabilir ama bu şekilde değil. Bu Hatanın bir an önce düzeltilmesi gerekir.

80 Yıllık ömrünüzde neler gördünüz neler yaşadınız ?

İlk 15 yaşıma kadar olan süreci çocukluk süreci olarak değerlendirirsek ülkemizde son 65 yılda yaşanan bütün süreçleri gördüm ve yaşadım. Ancak kendimi ülke mesellerine adadığım için kendi özel yaşamımı ihmal ettiğim doğrudur.

Keşke ülkemizde fırtınalı yıllar olmasaydı da her şey daha güzel olabilseydi ama olan oldu geçen geçti. Hazreti İnsan ismi ile basın marifeti aracılığı ile güzel ve hayırlı işler yapacak bir vakıf kum hayalim var.

Son olarak neler söylemek istersiniz ?

Birleşmiş Milletler kesinlikle görevini yapamaz hale gelmiştir.BM’nin daima veto hakkı olan 5 devleti bu oluşumu kendi çıkarları için kullanıyorlar.

Hele İsrail’in katliamları karşısında aldığı hiç bir kararın uygulanmadığı bir kuruluş olmazsa daha iyidir. BM’ ye üye 5 daimi ülke dışında diğer 190 küsür ülkenin bu oluşuma üye olarak kalmaları kabul edilebilir değil.

Yıllardır her türlü resmi törende Atatürk posteri,İstiklal Marşı ve gençliğe hitabe tablosunu taşıyarak bayraktar oturmaz diyerek saatlerce ayakta durup dikdik bir şekilde töreleri takip etmesi ile de dikkatleri üzerinde toplayan Kuvvacı Fatma Nene 80 yaşında olmasına rağmen dünya ve ülke meselelerini çok yakından takip ediyor.

Dünya’da hak hukuk adalet ayaklar altına alınmış gücü yeten ülke diğerini eziyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir diyen Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı Fatma Nene her sorumuza içtenlikle cevap verdiği için teşekkür ederiz

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)