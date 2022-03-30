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Kartallı Göktürkler Takımı ABD’den Ödülle Döndü

Kartal Belediyesi’nin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan First Robotics Yarışması'na (FRC) katılmaya hak kazanan Göktürkler takımı, katıldığı yarışmada 4’üncülük elde ederek "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 09:53
Kartallı Göktürkler Takımı ABD’den Ödülle Döndü
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğündeki Kartal Belediyesi’nin, ilçede eğitim gören başarılı öğrenci ve kurumlara sağladığı destekler devam ediyor. Söz konusu destekler kapsamında bu yıl ABD'de düzenlenen 'First Robotics Yarışması'na katılma hakkı kazanan Kartallı Göktürkler takımı, Kartal Belediyesi’nin desteği ile ABD'ye gitti.

NASA, BOEİNG, 3M gibi dünyanın en büyük kurumlarının desteklediği ve önceki hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde düzenlenen FRC Robot yarışmasına “Göktürkler” adıyla katılan 10 öğrenci ve 5 öğretmenden oluşan Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi takımı, farklı ülkelerden katılım sağlayan 42 takım arasından finale yükselerek 4. oldu.

First Robotics Yarışması'nda jüri tarafından verilen engel aşma, basamak geçme gibi pek çok farklı görevlere göre takımlara puan verildi. Yarışma sonucunda Göktürkler Takımı "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı. Kartallı takımın ödül kazanması ile beraber ödül töreninde Türk bayrağı dalgalanırken İstiklal Marşı okundu.

Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Tamer Kamber, “2016 yılında kurulan Göktürkler Robot Takımımızı yurt dışında gerçekleşen yarışma ve şampiyonalarda defalarca destekleyen ve al yıldızlı bayrağımızın dalgalanmasında, İstiklal Marşı’mızın okunmasında maddi manevi desteklerini esirgemeyen Kartal Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel’e teşekkür ediyorum. “ dedi.

 

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