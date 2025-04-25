CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARABAT: TURBUN BÜYÜYÜ KIBRISTAN SONRA IRAK VE LİBYA’DA!

Karabat, POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından görmezden gelindiğini öne sürerek, bu faaliyetlerin Türkiye’yi uluslararası şantaja açık hale getirdiğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Büyük Turp” Kıbrıs’ta, Devamı Irak ve Libya’da

Karabat, AKP’nin “büyük turp” söyleminin Kıbrıs merkezli yasa dışı faaliyetlere işaret ettiğini söyleyerek, işin bununla sınırlı olmadığını, Irak ve Libya’da da benzer operasyonların yürütüldüğünü belirtti. CHP’li Karabat, bu faaliyetlerin, milyarlarca dolarlık bir finansal suç ekosisteminin parçası olduğunu savundu.

İki yıl önce, Karabat’ın Irak ve Libya’dan Türkiye’ye POS cihazları aracılığıyla kara para sokulduğunu açıkladığını hatırlatarak, yetkililerin “göstermelik” operasyonlarla 1,8 milyar dolarlık işlem tespit ettiğini, ancak toplam vurgunun en az 100 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek’e Yönelik Suçlamalar

Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i POS cihazı skandalına göz yummakla suçladı. Devlet raporlarında, 31 şirkete 309 POS cihazı verildiği bilgisinin yer aldığını, bu cihazların yasa dışı işlemler için kullanıldığını savundu. Şimşek’in, bu işlemler sırasında gerçekleşen milyarlarca liralık vergi kaçakçılığına da sessiz kaldığını öne sürdü.

Uluslararası Boyut ve ABD’nin Rolü

CHP’li Karabat, Kıbrıs’taki operasyonlarla ilgili 45 kasetin ve POS cihazı skandalına dair belgelerin ABD’nin elinde olduğunu iddia etti. Bu bilgilerin Türkiye aleyhine kullanılabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir’in geçen yıl “güvenlik endişeleri” nedeniyle Türkiye’ye kaçtığı hatırlatılan açıklamada, Libya ve Iraklılara ait banka kartlarının Türkiye’de altın satışı yapılmış gibi gösterilerek kara para aklandığını, bu faaliyetlerin ABD tarafından bilindiğini savundu.

Irak Bankalarına Yaptırım

Karabat, Reuters’ın bir haberine de atıfta bulunarak, Irak’ta beş bankaya ABD doları ile işlem yasağı getirildiğini, daha önce de sekiz bankanın yasaklandığını belirtti. Bu bankaların verdiği kartların Türkiye’de yoğun şekilde kullanıldığını, ABD’nin bu bankaları kara para aklama ve İran’a kaynak aktarma suçlamalarıyla SWIFT sisteminden çıkardığını söyledi.

Daha Büyük Jeopolitik Riskler

Karabat, AKP’nin bu faaliyetlerinin Türkiye’yi yabancı devletlerin şantajına açık hale getirdiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu faaliyetlerden haberdar olduğunu ve Türkiye’yi kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirebileceğini iddia etti.

Karabat, “AKP ile Türkiye büyük bir beka sorunu yaşıyor,” diyerek, AKP’nin parti çıkarlarını ülkenin geleceğinin önüne koyduğunu savundu. Kıbrıs, Irak ve Libya’daki faaliyetlerin Türkiye’nin ekonomisi ve uluslararası itibarına uzun vadeli zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Karabat’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar şöyle; https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1915304696895439142

TURPUN BÜYÜĞÜ SADECE KIBRIS’TA DEĞİL, DİĞER TURPLAR IRAK VE LİBYA’DA!

1-Yargı darbesi ile Türkiye’yi otoriter sisteme sürükleyen AKP’nin söylediği “büyük turpun” Kıbrıs’ta olduğu ortaya çıktı. Ama bitmedi.

Diğer turplar Irak ve Libya’da.

2-Bundan tam 2 yıl önce pos cihazları üzerinden Irak ve Libya’dan kara paraların Türkiye’ye sokulduğuna dair açıklamalar yapmıştım. Ayrıntılarına bakabilirsiniz.

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1651830878895501313

3-Ortaya çıkardığımız pos cihazı vurgunu sonrası göstermelik birkaç operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda emniyet kaynaklarına göre 1,8 milyar dolarlık işlem yapılmıştı. Ancak, en az 100 milyar dolarlık bir vurgundan söz ediyoruz.

4-Pos cihazlarıyla yapılan vurguna göz yuman bir isim var: Mehmet Şimşek.

Devletin raporlarında 31 şirkete 309 adet pos cihazı verildiği yazıyor. Burada tek tek anlatmıştık:

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1738855239468351979

5-Kıbrıs’ta sözü edilen 45 kasetin ABD’nin elinde olduğu iddia ediliyor. Pos cihazı meselesinde de Türkiye aleyhine ne kadar belge bilgi varsa, onlar da ABD’nin elinde. Bununla ilgili uyarımızı yapmıştık:

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1730193897173692498

6- Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, “can güvenliği endişesi” ile geçen yıl Türkiye’ye kaçmıştı. Burada ayrıntılarına bakabilirsiniz.

https://x.com/OzgurKarabatCHP/ status/1842810480278045115

7-Libya ve Iraklılara ait kartlardan Türkiye’de altın satışı yapılmış gibi gösterilerek işlemler yapıldı. Burada finansal suçlar ekosistemi oluşturuldu. Tüm bilgi ve belgeler ABD’nin elinde.

8-Geçenlerde Reuters haber ajansı önemli bir haber geçti. Irak’ta 5 bankaya dolarla işlem yasağı getirildi. Daha önce de 8 bankaya yasak getirilmişti.

https://www.reuters.com/world/ five-iraqi-banks-be-banned-us- dollar-transactions-sources- 2025-02-16/

9-Irak’ta yasak yiyen bankaların verdiği kartlar Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılmıştı. ABD, bunlar üzerinden kara paraların aklandığını, İran’a kaynak aktarıldığını belirterek Irak bankalarını SWIFT sisteminden çıkardı.

10-Bunların hepsini bilen Mehmet Şimşek, sadece pos cihazı vurgununa değil, bu işlemler sırasında yapılan milyarlarca liralık vergi kaçakçılığına da ses çıkarmıyor!

11-AKP’nin uluslararası arenada yaptığı tüm gayrimeşru işlerin belgeleri yabancı devletlerin elinde. Trump da Putin de bunu açık bir şekilde dile getiriyor. Şantaj yapıp AKP’yi istedikleri istikamete çekiyorlar.

12- Irak ve Libya’da çevrilen dolaplar Türkiye’nin başını daha da ağrıtacağa benziyor.

Türkiye, AKP ile çok büyük bir beka sorunu yaşamaktadır. Bir kişinin çıkarı için ülkenin geleceği ateşe atılmaktadır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)