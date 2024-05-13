MEHMET ŞİMŞEK, BALLI İHALELERİ GÖRMEDİ, VATANDAŞTAN SONRA MEMURU HEDEF ALDI

Kamuda tasarruf adı altında açıklanan tedbirlere tepki gösteren CHP Genel Başkan yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Emekçilerin her geçen gün yoksulluğa mahkûm edildiği, eşitsizliğin ve gelir adaletsizliğin en temel sorun haline geldiği bir süreçte ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetiliyor!” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner - İstanbul

KRİZİN BEDELİ EMEKÇİLERE ÖDETİLİYOR

Karabat açıklamasının devamında şu İfadelere yer verdi; “Türkiye Gelir Eşitsizliğinde Avrupa Birincisi! AKP iktidarı döneminde zenginliğine zenginlik katan beşli çetelerden, ballı ihalelerden zenginleşen, çift maaşla saltanat sürenlerden tasarruf edilmezken, maaşı her geçen gün eriyen memurdan tasarruf ediliyor. Sonra ülkemiz gelir dağılımı adaletsizliğinde Avrupa birincisi haline geliyor!”

“BALLI İHALALERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN!”

Açıklamasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de seslenen Karabat; “Enflasyonun sebebini vatandaşa, bütçe açığının nedenini de memurlara yüklemek adaletsizlik değil midir? Yüz milyarlık ballı ihaleleri neden görmezden geliyorsunuz da memurun ekmeğinden tasarrufa gidiyorsunuz?” dedi.

Karabat açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Kur Korumalı Mevduat sisteminin, Merkez Bankası ve Hazine'ye faturası en az 1,2 trilyon lira; ancak Şimşek, bu faturanın nasıl azaltılacağına dair bir plan sunmuyor. Memurun haklarından keseceği kaynağı KKM'ye ve bir avuç zengine aktarmayı taahhüt ediyor.”

Tasarrufun sadece harcama kısıtlaması ile olamayacağını belirten CHP’li Karabat; “Başta yap işlet devret olmak üzere kamuya büyük yük getiren ihaleler baştan incelenmeli, buraya haksız yere aktarılan milyarlar faiziyle geri alınmalıdır.” dedi.

AKKUYU’DA 35 MİLYARLIK YÜK!

Karabat, tasarruf İçin Şimşek’e adres de gösterdi: “Akkuyu Nükleer Santrali'nde Ruslara kilovatsaat başına verilen alım garantisi 12,3 sent oldu. Dünyada ortalama nükleer fiyatı 4-5 sent civarında. Önümüzdeki 15 yıl boyunca Rusya'ya en az 35 milyar dolar ödeme yapmak zorundayız. Mehmet Şimşek samimiyse bu anlaşmayı iptal edip yeni anlaşma yapsın. Mehmet Şimşek istiyorsa kendisine çift maaş alan AKP'lilerin listesini verelim. Onları da bir zahmet görevden alsın.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)