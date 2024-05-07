MALATYA KALE’DE NELER ŞEYLER OLUYOR ?

Hükümetin Deprem’de zarar gören illerdeki üreticilere her türlü kolaylığı sağladığı bir ortamda DSİ Kapıkaya Barajı Sulama birliği yöneticileri hata üstüne hata yapıyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi – Mehmet Osmanoğlu

İlk hata parası ödenen ön ödemeli su anlaşmasını tek taraflı iptal ederek haksızlığa imza atıldı.

İkinci büyük haksızlık ise su ücretlerine % 500 zam yaparak zaten yüksek mazot,ilaç,ve girdi maliyetleri karşısında zor ayakta duran küçük çiftçileri henüz deprem yaralarını sarmadan bir darbeyi de kendisine yardım etmesi gereken DSİ Kapıkaya Baraj Sulama idaresinde yiyen köylüler yazın gelmesi ile zor bir sürece girmemek için çareler aramaya başlayan köylüler bu haksızlığın düzeltilmesini talep ediyor.

ADINI AÇIKLAMAK İSTEMEYEN BİR KÖYLÜ ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Bizler kıt kanaat geçinen çiftçileriz. İlk olarak Elazığ depreminden etkilendik. Bu depremin yaraları sarmadan ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem Malatya’yı 50 sene geriye götürdü.

Bütün zorluklara rağmen çift.ilik yaparak yaşamımızı idame ettirmeye çalışırken bize yardım etmesi ve yanımızda durması gereken Malatya DSİ Kapıkaya barajı sulama yöneticileri deprem yaralarını henüz sarmadan bizi zor durumda bırakan karalara imza atmalarını doğru bulmuyoruz.

Hükümetimiz ve devletimiz deprem illerine her türlü yardım ve destekleri verirken Kapıkaya DSİ sulama birliğinin sanki il ve ilçe olarak deprem felaketi yaşamamışız gibi ayakta kalmamızın yegane kalemi olan bahçelerimizi sulama suyumuza aşırı zam yapması ve ön ödemeli satın aldığımız su hakkımızın iptal edilmesi bizleri yıllardır emek verdiğimiz kayısı bahçelerimizi kurutmakla karşı karşıya bırakmıştır.

Amacımız kimseyi suçlamak ve zor durumda bırakmak değil. Yaptığımız bütün görüşmelerde sorunumuza çözüm bulamadığımız için olayı basın’a aktarıp sesimizi yetkililere duyurmaya karar verdik..

Yaza girdiğimiz bu günlerde Kayısı bahçelerinizi kurutun dercesine suya yapılan aşırı su zammı ile bahçe sulayıp ayakta durmamızın imkanı yoktur.

Devletimizden isteğimiz geçen sene peşin ödemesini yaptığımız su hakkımızın aynen korunması ve su fiyatlarının geçen sene ile aynı olması halinde zaten çok az olan kayısı ile ancak ayakta durabiliriz…

Hükümet esnafın vergi borçlarını faizsiz bir şekilde ertelerken bizim suyumuza % 500 Zam yapılması bu şartlarda ayakta kalmamamız demektir.

Devlet büyüklerimizden isteğimiz bu zor şartlarda devlet millet dayanışması içinde depremde ağır hasar gören Malatya’nın nefes aldığı ilçe olan Kale ilçesinin köylerini susuz bırakmak kimseye fayda sağlamaz diyen çiftçi devlet büyüklerimiz sesimize kulak versinler diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)