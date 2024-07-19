İMAMOĞLU:TÜRKİYE BU AKILDAN, BU ANLAYIŞTAN KAZANIR

o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum” diyen İmamoğlu, “İnanın bugün bize dönem dönem hükümetin yapmış olduğu enteresan farklı uygulama bazen gülerek izliyorum ve AK Partili bile belediyeyi ziyaret ettiğinde diyorum

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir ziyaretleri kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti. “Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, her ilçesine, her şehrine seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum” diyen İmamoğlu, “İnanın bugün bize dönem dönem hükümetin yapmış olduğu enteresan farklı uygulama bazen gülerek izliyorum ve AK Partili bile belediyeyi ziyaret ettiğinde diyorum ki gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmanı diliyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Nevşehir

Bu beldede, bu ilçede. Ol ki bir dahaki seçimde bizim partimiz senin karşına koyacağı rakiple daha başarıyı elde etmek için seninle mücadele etsin. Türkiye bu akıldan, bu anlayıştan kazanır” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti. İmamoğlu’na; eşi Dr. Dilek İmamoğlu, Arnavutluk Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek ve Özgür Karabat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de eşlik etti.

“BİR MÜFETTİŞ TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN İKİ BELEDİYE BAŞKANIYIZ”

İmamoğlu ile ortak noktaları olduğuna değinen Rasim Arı, “Başkanımla aslında çok ortak noktalarımız var. Birinci ortak noktamız ikimizde, iki defa kazandık. En önemli şey oydu o açıdan benim için çok kıymetli. Bir diğeri ikimiz de Trabzonluyuz. Biliyorsunuz eşim Melek Hanım, Trabzonlu. O yüzden benim için başkanımın burada olması çok kıymetli. Bir diğeri Sayın Başkanımın Başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’nde beraberiz.

En önemli ve en kıymetli ortak ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Demokrasi açısından başarıyla iki sınav vermiş, daha doğrusu halkın başarısıdır bu. Onu gerçekleştirmiş birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu.

Bir tanesi de Anadolu'nun göbeğinde zor olanı milletin iradesiyle başarmış bir belediye başkanı olarak bu kadar ortak noktayı bir arada bulundurduğumuz ve ağabeyim diye hitap ettiğim Ekrem Başkanımı burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum” dedi.

“12 YILDIR HER YIL ZİYARET ETMEKTEN ÇOK MUTLUYUM”

Kendilerini ağırladığı için Arı’ya teşekkür eden İmamoğlu, “Enerjisi yüksek değerli başkanımıza güzel cümleleri için teşekkür ederim her şeyden önce üstün başarılarla dolu bir 5 yıl hem Nevşehir halkına hem Rasim Başkan'ımızın şahsına dilemek benim için ilk söz olsun. Gerçekten Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum ve dün akşam değerli Dostum Erion, Tiran Belediye Başkanımızla burada sohbet ettik, doğası ve tarihi üzerine.

Dünyada eşi benzeri çok az rastlanır olağanüstü bir coğrafya burası ve sadece doğası, tarihi değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz. Ben bu bölgeyle açıkçası etkili bir tanışma dönemim, yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıldır her yıl ziyaret etmekten ve buraları dolaşmaktan, tanımaktan da çok mutluyum” dedi.

“TÜRKİYE'DEKİ SON DÖNEM SİYASETİN YEREL DEMOKRASİYİ NE DENLİ TAHRİBATLARA UĞRATTIĞININ BİR GÖSTERGESİ”

“Rasim Başkanımızın da siyasi mücadelesi ve az önce ifade ettiği detaylar Türkiye'deki son dönem siyasetin insanları ne denli rahatsız ettiğini, adalet duygusunu ne denli törpülediğini, aynı zamanda yerel demokrasiyi ne denli tahribatlara uğrattığının bir göstergesi” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu kapsamda Rasim Başkanımızla mücadeleci ruhuyla bir dönem daha burada Nevşehir halkına hizmet etme yetkisini aldı başarılar diliyorum. Ben tabii Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığıyla beraber bütün Türkiye'de yerel demokrasinin korunması, yerel demokrasinin en üst seviyede olabilmesi için de mücadele etmekle yükümlü birisiyim.”

“TBB TARİHİNDE EN KAPSAYICI DÜZENLEMELERİ ANLATABİLEN BİR SÜRECİ BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”

“Biliyoruz ki eğer bu altyapıyı kurabilirsek ve bu özgün ortamı milletimizin her ferdinin iyi insan, iyi vatandaş, vatansever diye tariflendiği, net olarak tariflendiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlü, çok daha başarılı olacaktır ki milletimizin her dileğinde öyle görürüz.

Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında da Rasim Başkan'ımızla birlikteyiz ve diliyorum ve umut ediyorum ki Türkiye Belediyeler Birliği tarihinde en başarılı, en şeffaf en kapsayıcı en kalıcı demokratik düzenlemeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlatabilen bir süreci birlikte orada başaracağız.”

“AŞEVİ, KREŞ GİBİ FONKSİYONLARI DA HACIBEKTAŞ'A HEDİYE ETMİŞ OLACAĞIZ”

“Bu ziyaretimiz de Hacıbektaş odaklı bir ziyaret. Çok yakın zamanda başlattığımız ve Hacıbektaş'ı böyle farklı bir konut projesiyle biraz daha güçlendirmek, renklendirmek arzumuz olmuştu. O dönemde Hacıbektaş Belediyesi'nin çıktığı ihaleden bir arsa satışını KİPTAŞ grubumuz aldı ve Mihmandar isimli çok güzel bir projeyi başlattı. Bugün inşallah onun hayata geçişine hep beraber şahitlik edeceğiz.

Hacıbektaş'ın altyapısı üstyapısı ve birtakım düzenlemeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına çok değerli hizmetlerimiz oldu. Bu da onlardan birisi olacak. Yine orada kalıcı hizmetleri de olmasını istediğimiz aşevi, kreş gibi fonksiyonları da proje içerisinde Hacıbektaş'a hediye etmiş olacağız.”

“TÜRKİYE BU AKILDAN, BU ANLAYIŞTAN KAZANIR”

“Hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, her ilçesine, her şehrine seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum. İnanın bugün bize dönem dönem hükümetin yapmış olduğu enteresan farklı uygulama bazen gülerek izliyorum ve AK Partili bile belediyeyi ziyaret ettiğinde diyorum ki gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmanı diliyorum.

Bu beldede, bu ilçede. Ol ki bir dahaki seçimde bizim partimiz senin karşına koyacağı rakiple daha başarıyı elde etmek için seninle mücadele etsin. Türkiye bundan kazanır. Bu akıldan, bu anlayıştan kazanır.”

“YERELİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇOK MÜCADELE EDECEĞİZ”

“Yerel demokrasi için, yerelin güçlenmesi için çok mücadele edeceğiz. Tiran Belediye Başkanı arkadaşım Erion bugün burada. Biz beraber Balkan Belediyeleri Birliği'ni zirvesini kurduk. Kurucu ve ilk başkanı ben olmuştum. Ardından Atina Belediye Başkanı başkanlık yaptı. Şimdi Tiran Belediye Başkanı dönem başkanı. Mesela Şubat’ta da Saraybosna Belediye Başkanı devredecek ve böyle devam ediyor.

Bir sonraki yıl Sofya ve biz Balkanlar'da bütün ki ne kadar Balkanlarla ilişki içerisindeyiz biliyorsunuz ki Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir Arnavutluk ve Tiran. Bu kadar ilişkilerimiz yoğun. Orada da Balkan şehirlerinin yerel dinamiklerinin güçlü olması konusunda birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla mesele dünya çapında bir meseledir.

Bu bağlamda coşkulu duygularıyla Rasim Başkanımızın da Nevşehir'de bu açılış gününün sabahında misafiri olmaktan onur duydum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Hem Nevşehir halkını mutlu edecek hem de benim canım Trabzonlu hemşehrim, hanımefendiyi mutlu edecek. Zor iki görevi var. Allah yolunu açık etsin.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)