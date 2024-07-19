"GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKACAĞINA EMİNİZ"
CHP Başakşehir İlçe Başkanı Kayabaşı katıldığı toplantıya ilişkin değerlendirmesinde: "Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'in belediye başkanlığına seçildiği ilk 100 gün ile ilgili proje ve faaliyet tanıtım toplantısına Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Karabat, İl Başkan Yardımcımız Murat Bakir, İBB Meclis Üyemiz Hakan Yılmaz, Parti Emekçimiz Emine Akkaya ve Esenyurt Meclis üyemiz Aydan Kara ile katıldık.
Başkanımıza ve çalışma ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. İlçe adına güzel eserler ortaya çıkacağına eminiz. Bizlerde her konuda komşularımıza desteğe hazırız. Alınan kararların ve yapılan çalışmaların Esenyurtlu komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner