Beşiktaş'da çok şey değişti Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nı hizmete açtık.

F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'nı hizmete açtık.

Beşiktaş Barbaros Meydanı yeniledik, Barbaros Bulvarı’nı yenilemeye devam ediyoruz.

Yıldız-Ortaköy Füniküler Hattı'nın projelendirme çalışmasına devam ediyoruz.

Beşiktaş Karanfilköy Mahallesi'nde 60 yıllık mülkiyet sorununu çözdük, riskli yapıların tahliye ve yıkımını gerçekleştirdik, yeni projenin temelini attık.

İstanbul'un en önemli ulaşım merkezlerinden biri hâline gelecek olan Kabataş Transfer Merkezi'nde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bebek Sahili ve Bebek Parkı'nı yenileyerek hizmete açtık.

Ortaköy Yaşam Vadisi'nin yapımı devam ediyor.

Çırağan, Bebek Arnavutköy-Kuruçeşme, Tepecik Yolu, Nispetiye Caddelerini düzenledik.

Ihlamur Yıldız Caddesi’ni düzenliyoruz.

Ortaköy'e, tarihî ve kültürel dokusuna uygun bir meydan yapıyoruz.

İSKİ projelerimiz için 1.461.105.787 TL yatırım yapıyoruz.

9.401 metre atık su hattı, 3.696 metre yağmur suyu hattı, 19.486 metre içme suyu hattı ve 773 metre dere ıslahı yaptık.

Beşiktaş’ta 10.816 metre doğal gaz hattı yaptık.

38.717 ton asfalt kullanarak Beşiktaş’ta yolları yeniledik.

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Çengelköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy- Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü deniz hatlarını hizmete açtık.

Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü deniz hatlarını hizmete açtık. Beşiktaş İskelesi Kütüphanesi ve Vapur Kafe'yi açtık.

Beşiktaş Aşiyan Parkı ve İnönü Parkı'nı yenileyip hizmete açtık.

Kuruçeşme Sahili Parkı'nda kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamlayarak yeniden hizmete açtık.

Balmumcu Katlı Otoparkı'nı kapsamlı bir şekilde yeniledik ve güçlendirdik.

Konaklar ve Mimar Seyfi Arkan Parklarını düzenleyerek hizmete açtık.

Bebek Sarnıcı’nı restore ederek hizmete açtık.

Abbasağa, Hamidiye ve Ortaköy Çeşmeleri dâhil 9 tarihî çeşmenin restorasyonunu tamamladık.

Barbaros Hayrettin Paşa Heykeli ve Maçka Parkı Atatürk Heykeli'nin bakım ve onarımını yaptık.

1944 yılında yapılmış ve Maçka Taşlık Parkı'nda konumlanmış İnönü Anıtı'nı hizmete açtık.

Şeyhler Mezarlığı'nda proje ve bakım çalışmaları; Dolmabahçe duvarları ve anıt kapısında bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor.

Yıldız Parkı içerisinde bulunan tarihî Çadır Köşk’ün restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık.

Zekiye Sultan Yalısı'nın restorasyon çalışmalarına başlıyoruz.

Dolmabahçe Gazhanesi'nde restorasyon çalışmalarımız yakında başlıyor.

Ulus'ta Üretici ve Kooperatif Pazarı'nı açtık.

Beşiktaş'ta Erenler Apartmanı'nın kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.

Anadolu Otoyolu ve Büyükdere Caddesi arasında bulunan O-2 bağlantı yolundan kaynaklanan gürültü kirliliğinin önüne geçmek için gürültü önleyici bariyer inşa ettik.

Konaklar Mahallesi-4. Levent Metro arası hizmet verecek HM2 otobüs hattını ve Levent Basın Sitesi-Şişli HM4 otobüs hattını açtık.

Bebek'te Beltur Kafe, Beşiktaş’ta Beltur Burger açtık.

2.438 adet ağaç, 5.840.476 adet çiçek diktik. Pendik’te çok şey değişti Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Metro Hattı’nın yapımına devam ediyoruz.

Sultanbeyli-Kurtköy Metro Hattı'nın projelendirme çalışmalarını tamamladık.

Sabiha Gökçen Havalimanı-Beylikdüzü arasını 50 dakikaya düşürecek HIZRAY projemizi hayata geçiriyoruz.

Pendik Kurtköy Yaşam Merkezi’nin temelini attık.

Pendik Yaşam Vadisi'nin ilk etabını açtık.

Pendik Kent Lokantası’nı hizmete açtık.

Pendik Bölgesel İstihdam Ofisi’ni hizmete açtık.

Enstitü İstanbul İSMEK Pendik Eğitim Merkezi’ni hizmete açtık.

Pendik’te Sülüntepe, Velibaba, Harmandere ve Çamlık Yuvamız İstanbul Kreşlerini açtık.

Temeli atılan Çamçeşme, Ertuğrul Gazi, Dolayoba, Güzelyalı ve Kurtköy Yuvamız İstanbul Kreşlerinin yapımı devam ediyor.

İSKİ projelerimiz için toplamda 4.878.986.805 TL yatırım yapıyoruz.

82.301 metre atık su hattı, 17.390 metre yağmur suyu hattı, 17.390 metre içme suyu hattı, 48.442 dere ve kolektör temizliği yaptık.

75.964 metre doğal gaz hattı yaptık.

196.975 ton asfalt kullanarak Pendik’in yollarını yeniledik.

43.722 metrekare alanı yayalaştırdık.

894 konut ve 39 ticari yapıdan oluşacak olan Pendik Arkatlı Evler’in temelini attık.

Pendik Yeşilce Aydos Konutları'nı hak sahiplerine teslim ettik.

Çınardere Mahallesi, Esenyalı bölgesi Kemiklidere ve çevresi ile Kavaklıpınar Mahallesi'nin bir bölümünde uzun yıllardır süregelen imar sorununu çözdük.

Hızlı tarama yöntemiyle Pendik'te 2.204 yapıyı ziyaret ettik, 833'ünde tespit gerçekleştirdik.

Tahsin Arcan Parkı'nı yenileyerek hizmete açtık.

Pendik Hasan İzzettin Dinamo Kütüphanesi'ni hizmete açtık.

350 araç kapasiteli 15 Temmuz Şehitler Camii önü ve Pendik Marina önü açık otoparklarını, 949 araç kapasiteli Pendik Meydanı Zemin Altı Otoparkı'nı hizmete açtık.

Üreticilerimize; 10.000 kg küçükbaş kuzu besi yemi, 306 bin 700 kg büyükbaş hayvan sığır ve manda süt yemi, 2.546.094 adet yazlık ve 5.179.200 adet kışlık fide, 51 torba silajlık mısır tohumu, 6.150 kg buğday, 190.400 metre damla sulama hortumu, 41.575 kilo gübre, 314.500 metre malç naylonu ve 4 torba yağlık ayçiçeği tohumu, balıkçılarımıza tekne bakım malzemesi desteği verdik.

Göçbeyli Köyü’nde altyapıyı yeniliyor, tarıma destek veriyoruz.

Pendik Sahil Spor Tesisi Tenis Kortu'nu yenileyerek hizmete açtık.

Çamlık Spor Tesisi'ni yeniledik, Kaynarca Spor Tesisi'ni de yeniliyoruz.

Pendik Kavakpınar Alt Geçidi'ni açtık.

Pendik Marina bağlantı yolunu tamamladık.

İBB Ders Atölyeleri'nin bir şubesini de Pendik'te açtık.

Pendik Teknoloji Atölyesi’ni açtık.

Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi ve Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu'na kapalı spor salonu kazandırdık.

Pendik'te 129.701 sahipsiz hayvanın bakım ve tedavisini yaptık.

18.427 adet ağaç ve 3.148.664 adet çiçek diktik.