KARACA:PARTİMİZ ADINA 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNE DAMGA VURMAK İÇİN BİSMİLAH DEDİK DİYEREK KARARLI OLDUKLARINI VURGULADI...
Yeniden Refah Partisi Başakşehir İlçe başkanı Eğitimci İş İnsnanı Kadir Karaca Basın menupları ile Bay İkram restora'ta yaptığı kahvaltılı istişare toplantısında önemli konulara temas ederek Başakşehir Belediye başkanı Yasin Kartoğlu'nun halkın sorunlarını çözmekten uzak olduğunu,zamanının önemli kısmını emlak ve inşaat işlerine ayırdığını ima ederek biz seçimi kazanırsak başta kiralar kadar olan yüksekj aidat ödemelerini aşağı çekmek için site yönetimleri ile iş birliği yapacağız dedi.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Başakşehir - İstanbul
Karaca açıklamaları bittikten sonra basın mensuplarının sorduğu bütün sorulara içtenlikle cevap vererek Başakşehir'de partilerine karşı halkın yükek bir teveccühü olduğunu vurgulayarak halkın partilerine oy vermelerini talekp etti.
Yeniden Refah Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Eğitimci,sanayici iş insanı Kadir Karaca'nın basın toplantısındaki konuşmaalarını izlemek isterseniz haberin sonundaki vidieo linkini tıklamanız yeterki.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajsnsı (İTHA)