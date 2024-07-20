HACIBEKTAŞ’IN KENTLEŞME MODELİNE KATKI SUNAN KİPTAŞ MİHMANDAR PROJESİ’NİN TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Mihmandar Projesi’nden bir ev alacağını belirten İmamoğlu, “Proje ilk satışa çıktığında söz vermiştik. Bu yapı sayesinde Hacıbektaşlı oldum” dedi. Ayrımcılık yapmadan hizmet vereceklerinin altını çizen İmamoğlu, “Önümüzdeki genel seçimde iktidar olmak istiyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyn Çetiner - Hacıbektaş - Nevşehir

ÖNÜMÜZDEKİ GENEL SEÇİMDE İKTİDAR OLMAK İSTİYORUZ

Milletine hizmette sınır tanımayan çok özenli kadrolarla, bir kişiyi bile o sıcacık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, o güçlü ama şefkatli kollarının, vücudunun dışına tutmayacak, 86 milyonda bir kişiyi bile dışarıda tutmayacak, birleştirecek bir dönemi hep birlikte bu ülkeye kazandırmak istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Allah yolumuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU:İBB BAŞKANI OLDUĞUMUZ AN İTİBARİYLE CENNET VATAN İÇİN NE YAPABİLİRİZ DİYE BAKTIK

İBB iştiraki KİPTAŞ; Anadolu’nun en önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde inşa ettiği, kentleşme modeline katkı sunan vizyon projesi KİPTAŞ Mihmandar’ı tamamladı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi Teslim Töreni’ne katıldı.

BİR KİŞİYİ BİLE DIŞARIDA TUTMAYACAK BİR DÖNEMİ BU ÜLKEYE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

İmamoğlu’na; eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Arnavutluk Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Pınar Uzun ve Özgür Karabat, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, CHP Parti Meclisi Üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, yüklenici firma temsilcisi Adnan Polat, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da eşlik etti.

“BENİ BU TOPRAKLAR ÇOK HEYECANLANDIRIYOR”

Hacıbektaş’ta böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için mutluluğunu paylaşan İmamoğlu, “Çok heyecanlıyım. Beni bu topraklar çok heyecanlandırıyor. Hacı Bektaş-ı Veli'nin ruhu beni çok heyecanlandırıyor. Felsefesi, hayata bakışı, insana bakışı beni çok heyecanlandırıyor.

Bu toprak erenleri, bu toprakların alimleri, iyi hizmet etmiş insanları beni hizmet ederken nasıl daha çok başarılı olabilirim heyecanını ve ruhunu, sorumluluğunu bana yüklüyor. Hacı Bektaş-ı Veli o sorumluluğu yükleyen, bizi bu topraklara bağlayan, insanları birbirine bağlayan olağanüstü bir değerimiz… Dolayısıyla Hacıbektaş'a bir hizmeti daha kazandırmanın gururuyla buradayım.

Hepinizle bir arada olmaktan, birlikte olmaktan çok mutluyum. Müsaade ederseniz. Bugün ben size mihmandarlık etmeye geldim” dedi.

“MİHMANDAR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK”

Proje isminin projeyi tanımladığını anlatan İmamoğlu, “Mihmandar olmak çok önemli bir sorumluluk. İyi ağırlayan insan olmak, iyi ağırlayan, geleni mutlu eden, huzurlu kılan olmak… Aslında belediye başkanı olmak da bir mihmandarlık anlamına gelir. Şehri yaşayanlarına, şehrin misafirlerine olabilmek. Bu kapsamda bugün burada çok anlam yüklü bir projenin beraberce hayata geçişine tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

“ONLARIN FELSEFESİ SADECE BU TOPRAKLARA DEĞİL, BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMIŞ”

Hacıbektaş ilçesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu, “Belediye başkanı olduktan sonra ilçe belediyeleriyle özellikle bazı dönemsel katkılar sunmuş olsak da bunlar geçici katkılar idi. Bu topraklarda Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimlerin olduğu yere hizmet etmek, insanlığa hizmet etmektir. Çünkü onların felsefesi sadece bu topraklara değil, bütün dünyaya yayılmış, kabul görmüş evrensel isimler, evrensel düşünürlerdir.

O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan hemen sonra dedim ki bizim bu ilçeye hizmet etmemiz İstanbul halkı adına buraya katkı sunmamız bizim insanlığa borcumuzdur dedim ve arkadaşlarımla hemen bu konuda bir iş birliği yaparak burada çok değerli hizmetleri Hacıbektaş ilçesiyle buluşturduk. Ama manevi alanların düzenlenmesi ama yolu, kaldırımı, meydanların yapılması ve birçok konu. Sorumluluğumuz bitti mi? Bitmedi, devam ediyor. Katkı sunmaya da devam edeceğiz.

“BURADAKİ ÇOCUKLARA EĞİTİM HİZMETİ VERECEK”

“Buraya bu hizmetler sunulup gidip gelirken hemen aklımdan şu geçti. Biz buraya bir proje daha kazandıralım. O proje ki buraya yüksek ilgisi olan insanların da gelip kalabileceği bir örnek konut projesi” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Mimarisiyle buraya özenli bir katkı sunacak bir çalışma yapabilir miyiz diye o dönem belediye başkanlığı görevini yapan Yoldaş Bey’e burada böyle bir alanın olup olamayacağını sorduk ve o dönem bir ihaleye çıkacakları arsa olduklarından bahsetti. Konut arazisi.

KİPTAŞ ihaleye katılarak burayı satın aldı ve satın aldıktan sonra da özenli bir mimariyle ki az önce katkı sunan arkadaşlarımızı, hem Murat Bey'i, hem Mahir Bey'i teşekkür ederek andı.

Özenli bir proje ortaya çıktı. Şimdi bu proje aslında buraya sadece bir konut projesi yapmak değil aynı zamanda İstanbul'un dışından gelen insanların burada kalması hatta daha çok misafirlerini ağırlaması yönünde özel bir alan oluştu. İçindeki kreşi önemsiyorum. Buradaki çocuklara eğitim hizmeti verecek. Umut ederiz ki burada hem ilçe belediye başkanımızla konuşuruz hem şehrimizin belediye başkanıyla konuşuruz. İş birliği içerisinde bir kreş eğitimini bizim de desteğimizle burada yaparız.”

“BU YAPI SAYESİNDE HACIBEKTAŞLI OLDUM”

“Aşevimiz dönemsel hizmetleri olacak. Sosyal tesisi ayırdığımız alanımız buranın güçlü bir sivil toplumuyla birlikte hareket edebilir ve burayı o anlamda güçlü bir buluşma merkezine dönüştürebilir. Dolayısıyla bir yaşam merkezi hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Ama bir farklı yanıyla proje ilk satışa çıktığında birbirimize söz vermiştik. Önce ilk alışverişi İbrahim amca (İbrahim Polat) yapacaktı. İkinci konut alışını da ben söz vermiştim. Bir de söz verdik dedik, burada indirim mindirim yok. Herkes buraya hakkını verecek. Dolayısıyla ben aslında bu yapı sayesinde Hacıbektaşlı oldum.”

“BİZİM EVİMİZ BİRBİRİMİZİN EVİ”

Bir vatandaşın önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Hacıbektaşlı olma niyeti olduğunu belirtmesi üzerine İmamoğlu, “Kılıçdaroğlu da burada olacaktır. Yani önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da öyle bir niyet söylemişti. Bir kere benim evim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi zaten. Bizim evimiz birbirimizin evi. Dolayısıyla biz evimizin anahtarını bir tane değil, iki tane yaparız. Birini Sayın Kılıçdaroğlu'na veririz. Biri bizde kalır. Hatta üçleriz onu öbürünü de Özgür Özel'e veririz. Zaten paylaşımlı olsun istedik evlerimiz. Ama ya ben bu fırsatı kaçırmayayım. Ben burada komşu olayım diyen özellikle İstanbul ve diğer şehirlerdeki dostlarımızı da bu projeye mihmandar olmaya davet ediyoruz. Onlar da konuklarını ağırlasınlar” dedi.

“BU CENNET VATAN İÇİN NE YAPABİLİRİZ DİYE BAKTIK”

İBB olarak Elazığ’da depremde hasar alan lisenin yapımını üstlendiklerini kaydeden İmamoğlu, “Biz İstanbul'un belediye başkanı olduğumuz an itibariyle bu cennet vatan için ne yapabiliriz, memleketin her köşesine hizmeti nasıl koşturabiliriz diye baktık. Dolayısıyla şu anda mesela neredeyse maliyeti 1 milyar lirayı bulacak olan Elazığ'da Gazi Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirmek üzereyiz.

Depremde ne yazık ki büyük hasar alan ve boşaltılan Elazığ'a hizmeti getirmek adına CHP Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol’un çağrısıyla gittik. Oranın en önemli eğitim kurumunu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün hepimizin çok borçlu olduğu, önderimizin ismini taşıyan lisenin yapımını üstlendik. İnşallah bu yaz bitiriyoruz. Tefrişatıyla beraber de Kasım ayında eğitime başlamasını sağlayacağız. Böyle bir büyük buluşmayı da inşallah orada yapacağız sonbaharda” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN YERELDEKİ HAKKINI KORUMA KONUSUNDA ÇOK ÖZENLİ DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Bozüyük'te Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin Müzesini bitirmek üzereyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Seyir terasıyla beraber bir yandan Söğüt’e, Bozüyük’e bakan bir yandan gözünün ucuyla Dumlupınar'ı seyreden bir tepede bir Kurtuluş Müzesi ve seyir terasını bitireceğiz. 30 Ağustos'ta orayı açacağız. İnanın Ardahan'dan Sinop'a, Giresun'dan Hatay'a depremde, deprem bölgesini her noktasında sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ettik. Şimdi Nevşehir'deyiz. Hacıbektaş'tayız.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini teslim aldık. Bu görevi teslim aldığımız andan itibaren de Türkiye'de yerel demokrasinin hakkını hukukunu korumak, vatandaşlarımızın yereldeki hakkını hukukunu koruma konusunda da çok özenli davranmaya devam edeceğimizi ve hizmetlerimizi bu yönüyle bütün Türkiye'ye sunmaya devam edeceğimiz belirtmek isterim.”

“ÖNÜMÜZDEKİ GENEL SEÇİMDE İKTİDAR OLMAK İSTİYORUZ”

“İstemenin sınırı yok. Biz de önümüzdeki genel seçimde iktidar olmak istiyoruz. Milletine hizmette sınır tanımayan çok özenli kadrolarla bir kişiyi bile o sıcacık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o güçlü ama şefkatli kollarının vücudunun dışına tutmayacak 86 milyonda bir kişiyi bile dışarıda tutmayacak, birleştirecek bir dönemi hep birlikte bu ülkeye kazandırmak istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Allah yolumuzu açık etsin. Hacı Bektaş-ı Veli gibi. Aydınlatan zihinleri, fikirleri yolumuzu aydınlatmasını diliyorum. Mustafa Kemal Atatürk gibi önderimiz ve yolumuza ışık tutan aklın bilimin her daim bize yoldaş olmasını diliyorum.”

Programın ardından İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Ali Kaim’i belediye binasında ziyaret etti. Daha sonra İmamoğlu ve beraberindeki heyet önce Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ne sonra da Bektaş Efendi Türbesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında İmamoğlu’na Hızır Avusturya Alevi İnanç Toplmu Yardım Kuruluşu üyeleri tarafından aşure ikram edildi.

HACIBEKTAŞ MİHMANDAR PROJESİ HAKKINDA

KİPTAŞ Mihmandar’ın temeli 24 Kasım 2022’de atıldı. Gri su kazanım sistemi ve güneş enerji panellerine yer verilerek çevre odaklı tasarlanan proje; 65 konut, 10 ticari birim olmak üzere toplam 75 bağımsız birimin yanı sıra 1 kreş, 1 aşevi ve 1 sosyal tesisten oluşuyor. Avlu kısmı ise toplu yemeklere ve etkinliklere hizmet edecek, yaşamın 7 gün 24 saat sürmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlandı. Bölgenin mimari değerlerini, yepyeni bir şehircilik anlayışı ile buluşturan KİPTAŞ Mihmandar; Hacıbektaş’ta sevgi ve hoşgörünün mirasını yaşatırken Hacı Bektaş-ı Veli’nin felsefesi ve düşüncelerinin ilelebet daim kalmasına katkı sağlayacak.

“4 KAPI 40 MAKAM”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir yaşam öğretisi olan “4 kapı 40 makam” öğretisinden de yola çıkılarak; avluya açılan dört tane büyük kapı tasarlanırken, kırk makamı temsilen dört bir tarafı farklı boyutlardaki kemerlerle simgelendi. Kültürel değeri modern mimariyle birleştirip bir farkındalık yaratmasının ve Anadolu'da rol model olmasının hedeflendiği projede hayat, revak, kemer, avlu, eyvan gibi yapısal ögeler ve mekanlar kullanılırken, taklit etmek yerine kullanım biçimlerini anlayıp bugünün yaşam biçimine göre uyarlandı. Böylece Anadolu’nun izlerini hem yapıda devam ettirerek kent hafızası oluşturuldu hem de gelecek nesillere taşınması için bir rol model oldu.

Kaynak: istanbul Times Haber Ajansı (İTHA)