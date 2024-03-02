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İmamaoğlu :Develi Kardeşlere Taziye Ziyaretinde Bulundu
Kısa bir süre önce hakkın rahmetine kavuşan Tanrıverdi Kebap'ın sahipleri Metin, Mehmet ve Şehin Develi kardeşlere taziye ziyaretine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğu ve heyeti öğle yemeklerini de Tanrverdi Kebap'ta yediler. Metin Develi ile samimi bir sohbet yapan İmamoğlu merhum babanız Ali Nejat Develi'ye Allah'tan rahmet sizlerde başşağlığı dilerim dedi.
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