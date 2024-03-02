CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Şehir Plancısı Onur Soytürk Kendisini Halk’a Sevdirmeye Başlıyor… CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Şehir Plancısı Onur Soytürk Kendisini Halk’a Sevdirmeye Başlıyor…

İMAMOĞLU,CHP ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞEHİR PLANCISI ONUR SOYTÜRK VE KALABALIK BİR HEYET İLE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNMASI DEVELİ KARDEŞLERİ MUTLU ETTİ...

İstanbul BüyükŞehir Belediye  Başkanı Ekrem İmamoğlu Beraberinde CHP Zeytinburnu Belediye başkan adayı Şehir Plancısı Onur Soytürk ile Zeytinburnu'nun lezzet duraklarından birisi ilan Tanrıverdi  Kebap'ın sahipleri Metin,Mehmet  ve Şahin Develi'yi mekanlarında ziyaret ederek başsağlığı diledi.

İmamoğlu konuşmasında Merhum babanız Ali Nejat Develi'ye Allah'tan rahmet siz evlatları başta olmak üzere geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim dedi. Aile adına kısa bir konuşma yapan  Metin Develi'de şunları söyledi "Başkanım seçime bir aydan daha az süre kaldığı için en yoğun anınızda bile merhum bamamızın taziyesi için bizi şereflendirmeniz den dolayı aile olarak çok mutlu olduk  ayaklarfına sağlık" dedi.   

Daha sonra heyeti ile Tanrıverdi Kebap'ın lezzetli yemeklerinden  yiyen İmamoğlu ve heyeti hatıra fotoğrafı çektirip seçim çalışmalarına başladılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)  

 