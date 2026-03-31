İŞTE MAHKEMEYE SUNULAN DİLEKÇEDE BÜTÜN BASIN MESUPLARININ GÖREVLERİNİ DAHA RAHAT BİR ORTAMDA YAPABİLMELERİ İÇİN TALEP EDİLENER…

İSTANBUL 40.AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA / ÇAĞLAYAN – İSTANBUL

DİLEKÇE SAHİBİ : GAZETECİ YAZAR - HÜSEYİN ÇETİNER T.C….

KONU: Marmara Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonunda Basın Mensuplarına Ayrılan Yerin Uygunsuz Olmaması Ve Yeni Uygun Yer Tahsisi Hakkında.

35 Yıllık bir gazeteci yazar olarak meslek yaşantımda bugüne kadar çok sayıda kritik dava’ nın görüldüğü yargı safhalarını yakından takip ederek kamuoyunu bilgilendiren haberler, makaleler ve videolar üreterek okur/izleyici ve takipçilerimize en doğru şekilde aktarmaya gayret ettik.

Ancak 9 Mart 2026 tarihinde ilk duruşması başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, diğer belediye başkanlarımız ve mesai arkadaşlarının Silivri Marmara Cezaevi Yerleşkesi Duruşma salonunda mahkemeniz tarafında yapılan duruşmaları imkanlarım elverdiği oranda 350 Km. Yol yaparak Silivri’deki duruşma salonuna geliyoruz.

Basın mensupları olarak bize ayırdığınız yer salonun en arkasında iki tarafı duvarlar ile kaplı bir tarafı izleyici ve yargılananların yakınlarına bakıyor sadece ön tarafında heyetiniz ve yargılananlara bakıyor.

Bize ayrılan yerde sayın mahkeme heyetini ve yargılananları görmek, sesini duymak ve yüzlerini görmek KESİNLİKLE imkan dahilinde değildir. Bu ayarlama ancak basın mensupları ile yargılananların birbirlerini görmemesi adına yapılan özel bir planlama ile olabilir.

Sayın Yargıç size ve yargılananlara bakan taraftan da hem çukurdayız hem de size çok uzak bir mesafedeyiz ne sesinizi duyabiliyoruz ne de Yargılananları göremiyoruz. NEDEN BÖYLE BİR TERCİH YAPILDI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİM ?

Sizi ve yargılananları göremiyorsak ve duyamıyorsak MAHKEME SAFAHATI BASINA AÇIKTIR DENİLEBİLİR Mİ ?

İleri de basın mensupları bizden yerlerinin değiştirilmelerini talep etmedikleri için yeni yer tahsisi yapmadık dememeniz için duruşmanın 22.gününde yani 31 Mart 2026 tarihinde iş bu dilekçemi resmi prosedürü takip ederek mahkeme kaleminizde kayıt altına almayı uygun buldum.

9 Mart 31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılan 22 günlük yargılamalar biz basın mensupları açısından sorunlu ve sıkıntılı geçmiştir.

Bari bundan sonraki süreçleri daha doğru ve uygun bir şekilde yapabilmeniz adına sizi bu şekilde mesleğini yapamayan bir gazeteci olarak bilgi sahibi yapmak istedim.

Eğer Mahkeme safahatı açık ve şeffaf bir şekilde yapılmak isteniyorsa neden basın mensuplarının yargılama heyeti ve yargılananları görmemesi için salonun en arka ve kötü yeri bize tahsis edildi ?

Sayın heyet başkanı basit bir keşif ile biz gazetecilere ayrılan yere gelip oturun sizin bulunduğunuz yeri görebiliyor musunuz ?

Eğer basın mensuplarına ayırdığınız yer sağlıklı bir yerdir ve burada bulunarak gazetecilik yapılabilir diyorsanız bu dilekçemde yazdığım bütün taleplerimden vaz geçeceğim.

Ancak AKIL sahibi herkes Gazetecilere için ayrılan yerin mesleklerini yapmaya elverişli bir olmadığına karar vermeleri hiç zor değildir.

Zaten bende 35 yıllık tecrübeli bir gazeteci olarak yerimizin mesleğimizi yapmaya elverişli olmadığını ifade edebilmek için bu dilekçeyi yazma gereği duydum.

Sayın Mahkeme heyetinden acilen Basın mensuplarının yerini heyeti ve yargılananları net bir şekilde görebilmek ve duyabilmek için yeni yer tahsisinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ediyorum.

Gazetecilik kamu adına yapılan ÖNEMLİ bir meslektir. Bu görevin ifası için en büyük mesuliyet siz mahkeme heyetine düşmektedir.

Bu şartlar altında kendi adıma sağlıklı olarak mesleğimi ifa edemediğim için yüzlerce km yol yaparak aşağılanmak demek olan bu kötü yerde gazetecilik faaliyeti icra edilmez.

İşimizi gerektiği gibi doğru yapabilmek için ilk şart bulunduğumuz yerde siz mahkeme heyetinin mimiklerini görmemiz, sesinizi duyabilmemiz halinde orada yaşanan süreçleri ancak okur ve izleyicilerimize daha doğru bir şekilde ulaştırabiliriz.

Mahkeme salonunda yaşananların halka doğru bir şekilde iletilmesinde kimsenin kaybı olamaz.

Aksine halkımızın yaşanan her şeyi ilk elden en doğru bir şekilde bilmeye hakkı vardır.

Dava’nın 9 Mart 2026 ilk günü çok yoğunluk ve gerginlik vardı o gün salonun bu arka kısmı makul görülebilir ancak şu an yoğunluk ve kargaşa yok her şey daha yerli yerinde devam ederken çok kolay ve rahat bir şekilde yerimiz daha doğru bir yere alınabilir diye düşünüyorum.

Taleplerim sadece benim için değil haberleri ile tarihe not düşecek olan bütün meslektaşlarımız içindir.

Saygılarımla

ÇETİNER RADYO TELEVİZYON GAZETECİLİK YAYINCILIK SAN.TİC.AŞ. / (İstanbul Times Gazetesi ve Tv Genel Yayın Yönetmeni )

Hüseyin ÇETİNER