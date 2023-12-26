Dostları Ve Sevenleri Merhumu Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Genç yaşında hayata gözlerini yuman Mali Müşavir Yüksel Durmuş’un Başakşehir 4.Etap’ta bulunan Tunahan Cmaisinde kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Güngören Belediye başkanı Bünyamin Demir başta olmak üzere çok sayıda meclis üyesi,siyasi parti temsilcisi ve iş insana merhum Yüksel Durmuş’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

MERHUMUN ARKADAŞI VE KOMŞUSU GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Komşum, dostum, istişare arkadaşım Zeytinburnu'muzun önceki dönem Belediye Meclis üyesi Yüksel Durmuş 2013-2023 arasındayani 10 sene boyunca yaptığımız 3 düğünümüze eşi hanımefendi ile katılan değerli arkadaşım YÜKSEL DURMUŞ'u dün ( 24.012.2023) Başakşehir 4.Etap Tunahan Camisinde ikindi namazına müteakip kıldığımız cenaze namazından sonra ebedi yurduna yolcu ettik.

Elbette ki her canlı ölümü tadacaktır biz bunu bilir ve buna inanırız. Ancak bazı ölümler insana acı ve ızdırap verir. İşte Yüksel Durmuş’un vefatı da bana acı ve ızdırap vermiştir.

Bildiğim kadarı ile kalp kırmadan dostlarını üzmeden her zamanki güler yüzü ile bu zalim dünyadan ebedi yurduna gitti.

Parıl parıl evlatlar yetiştirdi.Damadı ve geline öyle güzel yaklaşıyordu ki oların mutlu olması adına her şeyi yaptığına şahidim.

Hem kızının Beşiktaş’ta yapılan düğününe hem de oğlu’nun Beykoz ‘da yapılan düğün merasimlerine gittim.

Merhum evlatlarının mutluluğu gördüğü için gözleri parıl parıldı.

Seni hiçbir zaman unutmayacağız güzel insan her daim dualarımızda olacaksınız .

Biz senin hakkında iyi bir insan olduğuna cenaze namazında şahitlik ettik.Şimdide ediyoruz her daim dualarımızdasınız “.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)