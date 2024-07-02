Temelde güneşe karşı koruma için kullanılan bu kremler, en yaygın kullanımını yaz mevsimlerinde bulur. Özellikle denize girilen ve sık güneşlenilen bölgelerde daha çok tercih edilir. Pek bilinmese de günlük düzende de kullanılabiliyor. Özellikle çeşitli akne sorunları yaşayanlar ve hassas ciltlere sahip olanlar tarafından tercih edilebiliyor. Hatta, yeri geldiğinde makyajlarda bile kullanımı bulunuyor. Piyasada birçok güneş kremi var ve güneş kremi fiyatları çeşitli nedenlerle değişkenlik gösterebiliyor. Bu konuda merak edilen bir şey de güneş kremi markalarının farkları.

Marka Karşılaştırması

Güneş kremi markalarını karşılaştırırken belirli şeylere göz atabilirsiniz. Çeşitli güneş kremi tavsiyeleri edinebilirsiniz. Bu konuda güzellik uzmanları, dermatologlar ve doktorlar çeşitli bilgiler sunabilir. Tanıdığınız ve kremlerin sonuçlarını gördüğünüz kişiler de yardımcı olabilir. Markaları karşılaştırırken tek önemli nokta elde edilen koruma olmayabilir. Markanın üretim sürecinde ne kadar sürdürebilir olduğu da yükselen endişeler arasında. Ve en nihayetinde markaların prestij ve popülerliği de incelemenizi gerektirebilir. Fakat güneş kremi tercihinde markanın yanında kremin özellikleri de önemlidir.

Güneş Kremleri Arasında Önemli Farklar

Marka ve model birbirinden farklı kategorilerdir. Bir marka kaliteli olsa da modeller arasında özellik farkı belirleyicidir. Bu durum, hem ürün seçerken hem de verimli kullanırken önemlidir. Fakat bunun dışında, çeşitli ürünlerde çeşitli markalar daha ideal olabilir. Sonuçta farklı teknolojiler kullanılır. Mesela bebek güneş kreminde yüksek doğallıkta elde edebilen bir marka, yüksek koruma sağlayan ve erişkinler için olan ürünlerde pek başarılı olmayabilir. Haliyle farklı krem özellikleri ön plana çıkıyor.

● SPF (Güneş Koruma Faktörü) değeri kremin koruma potansiyelini gösterir. Bu değer, UVB ışınlarına karşı koruma gücünü belirtir; UVA ışınları farklı bir kategoridir. Değer ne kadar yüksekse koruma da o kadar yüksektir. Genelde 30 SPF gibi değerler günlük kullanımlar için olup, 50 SPF gibi değerler açık hava sporlarında tercih edilir. Ten renginize ve hassasiyetinize göre değer seçebilirsiniz. La Roche Posay güneş kremi fiyatları arasında karşılaştırma yaparken yüksek koruma sunan kremler bulabilirsiniz.

● UVA ışınları da cildin derin katmanlarına kadar nüfuz edip rahatsız edebilir. Yüksek miktarları kalıcı hasara neden olabilir. Güneş kremleri arasında "geniş spektrumlu" ibareler, UVA ışınlarına karşı olan korumayı belirtir. Özellikle açık tenlilerde ve çocuklarda bu kremler daha verimli olabilir. Missha güneş kremi fiyatları incelemesi ile kaliteli seçenekleri karşılaştırabilirsiniz.

● Yağlı, kuru, hassas veya akneye meyilli cildiniz varsa yine tercihler değişiyor. İhtiyaca ve eksikliğe yönelik kremler satın almak mantıklı olabilir. Yağsız ve non-komedojenik (gözenekleri tıkamayan) ürünler belirgin bir biçimde farklı bir etki sunabilir. Yağ ve akne de yaz aylarında sorun çıkarabilir. Bu tarz ürünler, bazen korumaları düşük olsa bile daha büyük konfor sunabilirler.

● Suya ve tere dayanıklı güneş kremleri çeşitli aktivitelerde özellikle tercih ediliyor. Yüzme veya spor yaparken korumanın devam etmesini açısından daha verimli oluyorlar. Tatil için denize veya havuza girmeyi düşünüyorsanız daha verimli olabilirler. Her güneş kremi sudan bir nebze etkilenir, fakat dayanıklı olanlar daha uzun süre gidebilir. Çok sık krem değişimi de maliyeti artırabilir. Eğer uzun süreler denizde veya havuzda eğlenmeyi düşünüyorsanız, suya dayanıklı olanları incelemek fayda sağlayabilir.

● Kremlerin içeriklerine yakından bakmakta da fayda var. Ne kadar yüksek puanı görüp fazla koruma iyidir diye düşünseniz de, krem koruması aslında kimyasal bir süreçtir. Kimyasal filtreler (oksibenzon, oktenoksat veya etilheksil metoksisinamat) bazı insanlarda çeşitli cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Mineral, yani fiziksel, filtreler (çinko oksit, titanyum dioksit) ise daha az tepkimeye sebep verebilir. Özellikle hassas ciltlerde bu fark belirgin olabilir. Eğer çeşitli güneş kremlerinde beklenmedik sonuçlar alıyorsanız sorun bundan da kaynaklanabilir. Ne kadar kaliteli olsa da tepkime oluşabilir.