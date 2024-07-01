İLK OLARAK E-5 TEKİ FLORYA VE KÜÇÜKÇEKMECE’Yİ BAĞLAYAN ÜST GEÇİT MODERN HALE GETİRİLDİ…

Yapıldığı dönemde sosyal medya ve iktidar medyası tarafından acımasız bir şekilde eleştirilere konu olan Florya E-5 üst geçidi moderne bir şekilde bitirilip hizmete açıldıktan sonra o muhteşem üst geçit ile alakalı olumlu tek cümle yazmayan medyaya inat İstanbul Times Medya grubu olarak emeği geçenleri kutluyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

OKULLARIN KAPANMASI İLE BU SEFER İSTANBUL’UN EN YOĞUN ÜST GEÇİTLERİNDEN BİRİ OLAN YENİBOSNA ÜST GEÇİDİNDE İMALATA BAŞLANDI

Milyonlarca insanın her gün kullandığı bir çok üst geçit artık daha modern ve kullanılır hale gelmeye devam ediyor. Bakırköy ‘ün Ataköy semti ile Bahçelievler ilçesinin Yenibosna semtini bir araya getiren Yenibosna üst geçidi de yenilenmeye balandı.

Sırada ise Zeytinburnu ilçesi sınırları içinde yer alan Cevizlibağ üst geçidi içinde mümkün olan en yakın zamanda modern bir üst geçit imalata başlanacağı ifade ediliyor.

Başta İBB başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen bütün İBB bürokratlarrına ,daire başkanlarına özetle emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)