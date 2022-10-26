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Yaşlılar için 7’den 70’e Yaşam Merkezi açılıyor

Yaşlıların daha kaliteli bir yaşamı için hayata geçirilen 7’den 70’e Yaşam Merkezi’nin inşaatının büyük kısmı tamamlandı. İçinde çeşitli etkinlik alanlarının da yer alacağı binada psikolog, sağlık görevlisi, diyetisyen ve fizik tedavi uzmanları da hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ekim 2022 Çarşamba 16:55
Yaşlılar için 7’den 70’e Yaşam Merkezi açılıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydediyor. Son açıklamada yaşlı nüfusunun 8 milyon 245 bin 124 kişi olduğu belirtildi. Yerel yönetimler de yaşlıların rahat ve kaliteli bir hayat sürmeleri için farklı projeler ortaya koyuyor. Bağcılar Belediyesi’nin de bu amaçla yapımına başladığı 7’den 70’e Yaşam Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Büyük kısmı tamamlanan, geriye sadece ince işleri ile düzenlemesi kalan merkezin 2023’ün ilk döneminde hizmete girmesi bekleniyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Bütün bakımları yapılacak

Ulu çınarlara ikinci baharlarını güzel bir şekilde yaşama imkânı sunacaklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Büyüklerimiz için burada her şeyi düşündük. Yaşıtlarıyla sohbetler ederken ilgi alanlarına göre etkinliklere de katılacaklar. Bütün bakımları ve ulaşımlarını da biz sağlayacağız. Onları rahat bir ortamda güzel günler bekliyor” dedi.

İçinde etkinlik alanları var

7’den 70’e Yaşam Merkezi’nde dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları yer alacak. Yaşlılar torunlarıyla birlikte kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde kaliteli zaman geçirecek. Tam donanımlı ve kullanışlı binada kuaför salonları, kafeler, duş alanları da olacak. Binada sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları görev yapacak. Geniş yeşil yerleşke içinde yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Ayrıca bahçede çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da bulunuyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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