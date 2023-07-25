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USSAM Tescil Aldı

Türkiye’de kurulmak üzere Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemesi için tescil alındı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2023 Salı 17:06
USSAM Tescil Aldı
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USSAM, Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) Başkanı Sayın Salih Kurt tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne tescil ettirildi.

Başkan Kurt konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, KASSAK Komisyonu'nun kurulum aşamasında bazı devlet büyüklerinin bu yönde bir ricası olması üzerine, gerekli prosedürleri yerine getirerek yaptıkları başvuru neticesinde, Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemesi'nin 2022/163207 nosu ile tescilini aldıklarını dile getirdi.

Türkiye’de ilk kez böyle bir girişimin KASSAK Komisyonu tarafından gerçekleştirilmesinin çok önemli, tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, azimle gecesini gündüzüne katarak gün ışıyana kadar gönüllülük esası ile ilgili prosedürler ve düzenlemeler için kendisine destek olan tüm KASSAK Komisyonu üyelerine minnetini dile getirdi.

USSAM Mahkemelerinin savaş suçuna maruz kalmış tüm milletlere adaletle hizmet edeceğine inandığını belirten Başkan Salih Kurt, şunları söyledi:

“Tüm insanlığa modern imkânlarla ve üstün adalet anlayışıyla hizmet edebilecek bir kuruma dünyanın bu yüzyılda çok ihtiyacı var.

Doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeryüzünde işlenen savaş suçlarına karşı tüm savaş mağdurlarının başvurularını inceleyerek haklarını belirlemek, USSAM Mahkemelerinin asli görevi olacaktır.

USSAM Mahkemeleri'nin bünyesinde birçok ülkeden hukuk temsilcilerinin bulundurulması, USSAM Mahkemeleri'nin üstün bir adalet sistemini benimsediğinin açık göstergesidir.”

Başkan Kurt açıklamasının sonunda, "Bizi bağrına basarak 'Reis-ül Rüesa' unvanı veren aziz Türk Milleti'ne ve bizlere emek veren devlet büyüklerimize de ayrıca teşekkür ederek şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

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