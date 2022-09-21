Ticari Diploması İle İsrail-Türkiye Arasında Milyar Dolarlık İhricat Açılımı

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ YENİDEN GÜÇLENİYOR

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yumuşama yaşanırken, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’a giden Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile beraber heyet olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma

Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner







Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta İsrail Başbakanı Yair Lapid ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme doğrultusunda Türkiye-İsrail ilişkilerinde iki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden üst seviyeye çıkarılması konusunda mutabık kaldı.





İHRACAT HACMİ DAHA DA ARTACAK

Türkiye’nin İsrail’e ihracatı, 2022’nin ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak, 1 milyar 357 milyon dolara ulaştı. Normalleşme büyükelçi ve konsolos atama kararı alınması sonrası iki ülke içinde oluşan sinerji ve pozitif hava her iki taraf içinde ekonomik olarak karşılıklı büyüme imkanını sağlamasını yol açacak. Uzmanlar bu sıcak temasların, Türkiye ile İsrail arasında ihracat hacminin artmasına dolayısıyla Türkiye’nin İsrail’e ihracat kanalı ile sunacağı ürün yelpazesinin büyük potansiyelli rakamlara ulaşacağı öngörülüyor.



KUDÜS TİCARET ODASI TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNİ KURDU

İki ülke devlet başkanların diplomatik ilişkilerin artması için attığı adım, gündemde

iken Türkiye için önemli bir haberde kısa adı “Jerccom” olan merkezi İsrail Kudüs’te bulunan “Jerusalem Chamber of Commerce”, Kudüs Ticaret Odası Türkiye Ofisi’nin hayata geçmesi, başkan atanması ve ilişkilerin daha da artması için önemli bir adım attı. Kudüs Ticaret Odasından çalışmalara başlayan Türkiye Ofisi’nin yaptığı resmi açıklamada; “1908 yılında kurulan ve dünya genelinde faaliyet gösteren, Jerccom kısa adlı Jerusalem Chamber of Commerce, Kudüs Ticaret Odasının Türkiye Bölge Başkanlığı çalışmalarına başlamıştır. Türkiye’de B2B-B2C görüşmelerini yapmak, sanayi bölgeleri ve İhracatçılar Birliği bağlantılarını kurmak, Savunma Sanayi ve Ticaret Dernekleri dahil olmak üzere resmi kurumlardan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı yanında özel kişi ve kuruluşlar nezdinde bireysel bağlantıları ile birlikte ticari faaliyetleri geliştirmek üzere tarafımızı temsil etmeye yetkili olarak yönetimimiz, tüm idari işleri yürüteceğimiz Türkiye Bölge Ofisi’mizde iki ülke arasındaki koordinasyonu sağlayacak ve iç pazar ile ticaretin gelişmesine katkıda bulunacaktır” denildi.



BAŞVURULAR ALINACAK

Kudüs Ticaret Odası Türkiye ofisi çalışmalara kapsamında ihracatçılar içinde bir duyuru yaparak e- posta yolu ve sosyal medyadan başvuruların alınacağını duyurdu. Başvuru için info@jerccomtr.com adresinden ve resmi instagram hesabı olan @jerccomtr ile iletişime geçilebileceği açıklandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



