banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.093,54
ALTIN
1.900,72
DOLAR
28,94
STERLİN
36,79
EURO
31,88
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız İçin Kullanacağız Diyerek İBB Bizim Kalacak Dedi
Son Dakika
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız...
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa Küçük Camisinin İlginç Hikayesi Bu Haberde (VİDEOLU)
Son Dakika
Yedikule Göğüs Hastanesi Hacı Mustafa...
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)
Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu
Özbakır CHP' Başakşehir'den Belediye Başkan A.Adayı Oldu
Son Dakika
Özbakır CHP' Başakşehir'den Belediye Başkan...

Sorsor,Fanpots İle Fanlar Ve Ünlüler Arasında Yeni Bir Bağlantı Yolu Sunuyor

[İSTANBUL] - İnovatif sosyal medya platformu SorSor, çığır açan özelliklerinden biri olan FanPosts'u duyurmaktan büyük mutluluk duyar. FanPosts, fanların ve ünlülerin daha derin bir düzeyde iletişim kurmalarına olanak tanırken aynı zamanda ünlülere sadık takipçilerinden düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Kasım 2023 Salı 15:49
Sorsor,Fanpots İle Fanlar Ve Ünlüler Arasında Yeni Bir Bağlantı Yolu Sunuyor
banner171

[İSTANBUL] - İnovatif sosyal medya platformu SorSor, çığır açan özelliklerinden biri olan FanPosts'u duyurmaktan büyük mutluluk duyar. FanPosts, fanların ve ünlülerin daha derin bir düzeyde iletişim kurmalarına olanak tanırken aynı zamanda ünlülere sadık takipçilerinden düzenli gelir elde etme fırsatı sunuyor.

Sadece SorSor'da bulunan FanPosts, ünlülere özel fotoğraf, video ve yazı içeriği paylaşma olanağı sunuyor. FanPosts, ünlülere tam kontrol sağlar ve istedikleri aylık abonelik ücretini belirlemelerine olanak tanır. Popülerlikleri arttıkça FanPosts abonelik ücretlerini istekler gibi arttırabilirler böylece içerik sağlayıcıları, ünlüler ve fenomenler paylaşımlarından para kazanmanın heyecan verici bir yolunu bulabilirler.

FanPosts'un önemli bir avantajı, uzun vadeli fan etkileşimine olan bağlılığıdır. Mevcut fanlar, kaydoldukları orijinal abonelik ücretini ödemeye devam edecekleri için bağlantılarını sürdürmekten caydırılmayacaklarını garanti eder. Bir fan aboneliğini iptal etmeye karar verirse, yeniden Fan olmak istediklerinde güncel FanPosts abonelik ücretini ödemeleri gerekeceğinden fanları sadık kalmaya teşvik eden ek bir motivasyon sunar.

Özel içerik paylaşımının yanı sıra SorSor, fan etkileşimini bir adım daha ileri taşıyor. Platform, kullanıcıların telefon görüşme ücretlerini belirlemelerine olanak tanır ve gerçekten iletişim kurmak isteyenlerden para kazanma fırsatı sunar. Bu benzersiz özellik, kullanıcıların doğrudan etkileşim olasılığının olmadığı mesaj gönderme veya yorum bırakma dışındaki diğer sosyal medya platformlarına karşı bir avantaja sahip olmasını sağlar.

SorSor'un misyonu, fanların en sevdikleri ünlülerle kurdukları bağlantıları sağlamlaştırarak, gerçek bağlantıların gelişebileceği bir platform sunmaktır. FanPosts, SorSor'un bu vizyonu gerçekleştirmek için tanıttığı birçok heyecan verici özelliklerden sadece biri.

Sevdiğiniz ünlülerle hiç olmadığı kadar derin bir şekilde iletişim kurma fırsatını kaçırmayın. SorSor'a katılın ve bugünden itibaren yeni bir etkileşim düzeyini deneyimlemeye başlayın.

SorSor Hakkında:

SorSor, fanlara en sevdikleri ünlülerle benzersiz bir iletişim fırsatı sunmayı amaçlayan devrim niteliğinde bir sosyal medya platformudur. FanPosts gibi özelliklerle, SorSor, hayranlık duyduğunuz yıldızlarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunuzu değiştiriyor ve gerçek bağlantıları mümkün kılıyor. Üstelik reklamsız olarak gezebileceğiniz yepyeni bir içerik akışı sunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız İçin Kullanacağız Diyerek İBB Bizim Kalacak Dedi
İmamoğlu: 2024 Bütçesini Biz Halkımız İçin Kullanacağız Diyerek İBB Bizim Kalacak Dedi
İstanbul'da Yapılabilecek Bütçe Dostu Aktiviteler
İstanbul'da Yapılabilecek Bütçe Dostu Aktiviteler
İstanbul Havalimanı Vip Araç Kiralama
İstanbul Havalimanı Vip Araç Kiralama
İbrahim Murat Gündüz, spor dünyasındaki etkileyici katkılarıyla bir kez daha "Yılın Spor Elçisi" ödülünün sahibi oldu.
İbrahim Murat Gündüz, spor dünyasındaki etkileyici katkılarıyla bir kez daha "Yılın Spor Elçisi" ödülünün sahibi oldu.
İstanbul Boğazı’nda Özel Etkinlik Deneyimi
İstanbul Boğazı’nda Özel Etkinlik Deneyimi

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169