Sinan Güleryüz ile 90’lar Gecesi 1 Ekim Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesinde!

Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya her hafta birbirinden değerli isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Eşi Özge Özder ile birlikte seslendirdikleri şarkılarıyla dinleme rekorları kıran Sinan Güleryüz, 90’lı yılların hafızalara kazınan unutulmaz şarkılardan oluşan repertuarı ile dinleyenlerin anılarını tazelemekle kalmıyor adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Dünya mutfağından farklı lezzetleri, en özel şekilde hazırlayan Tamirane’de hem lezzetli ve taze yemeklerin hem iyi müziğin tadını çıkarmak, kendine özgü sesiyle 90’ları yeniden canlandıran Sinan Güleryüz eşliğinde bir zaman yolculuğuna çıkmak için 1 Ekim Cumartesi akşamına rezervasyon yaptırmayı unutmayın.
Tarih: 1 Ekim 2022, Cumartesi
Yer: Tamirane Akasya
Saat: 22:00
Rezervasyon ve bilgi için: 0549 519 27 71
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )