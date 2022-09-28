Sinan Güleryüz ile 90’lar Gecesi 1 Ekim Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesinde!

Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya her hafta birbirinden değerli isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Eşi Özge Özder ile birlikte seslendirdikleri şarkılarıyla dinleme rekorları kıran Sinan Güleryüz, 90’lı yılların hafızalara kazınan unutulmaz şarkılardan oluşan repertuarı ile dinleyenlerin anılarını tazelemekle kalmıyor adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.