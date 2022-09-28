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Sinan Güleryüz ile 90’lar Gecesi 1 Ekim Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesinde!

Tamirane Akasya sahnesi, yeni sezonda da birbirinden değerli isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Kendine özgü sesiyle 90’ları yeniden canlandıran Sinan Güleryüz, enerjisi yüksek repertuarı ile 1 Ekim Cumartesi gecesi Anadolu yakasının sevilen sahnelerinden Tamirane Akasya sahnesine konuk oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2022 Çarşamba 13:10
Sinan Güleryüz ile 90’lar Gecesi 1 Ekim Cumartesi akşamı Tamirane Akasya sahnesinde!
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Anadolu yakasının sevilen sahnesi Tamirane Akasya her hafta birbirinden değerli isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Eşi Özge Özder ile birlikte seslendirdikleri şarkılarıyla dinleme rekorları kıran Sinan Güleryüz, 90’lı yılların hafızalara kazınan unutulmaz şarkılardan oluşan repertuarı ile dinleyenlerin anılarını tazelemekle kalmıyor adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Dünya mutfağından farklı lezzetleri, en özel şekilde hazırlayan Tamirane’de hem lezzetli ve taze yemeklerin hem iyi müziğin tadını çıkarmak, kendine özgü sesiyle 90’ları yeniden canlandıran Sinan Güleryüz eşliğinde bir zaman yolculuğuna çıkmak için 1 Ekim Cumartesi akşamına rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Tarih: 1 Ekim 2022, Cumartesi

Yer: Tamirane Akasya

Saat: 22:00

Rezervasyon ve bilgi için: 0549 519 27 71

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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