"Sarı Saçlı Mavi Gözlü Dev" Malttepedeydi

Büyük ilgi gören 3.Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali son gününde bir büyük ozanın hayatını konu alan esere ev sahipliği yaptı. “Nâzım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi” isimli oyun Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Oyunu Maltepeli tiyatroseverlerin yanısıra Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ta birlikte izledi. Oyun, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildi.



BAŞKAN KILIÇ VE BURAVOV BİRLİKTE İZLEDİ



Oyun, Nâzım Hikmet’in biyografisi ve eserlerinin temelinde sahnelendi. Şiirleri elliden fazla dile çevrilen Hikmet’in şiirlerinden örnekler sunuldu. Rusya, Almanya, Ukrayna ve İsrail’de 100’den fazla oyunu sahnelenen Oryantalist ve Türkolog, yönetmen Vladimir Vorobyov ve Prof. Dr. Aleksandr Kolesnikov’un birlikte yazdığı oyunun yönetmenliğini Vladimir Vorobyov üstlendi. Rusça olarak sahneye konulan oyun, Türk izleyicilerle simultane çeviri yoluyla buluştu. Oyunun bitiminde Başkan Kılıç tarafından Rusya St.Petersburg Mımıgranti Devlet Tiyatrosu’na plaket takdim edildi.



KİN VE NEFRETLE YAŞANMAZ



Sarı saçlı, mavi gözlü dev Nâzım Hikmet’in ülkesinde bir dönem hain olarak anıldığını, eserlerinin yasaklandığını anımsatan Başkan Kılıç, “Kin ve nefretle insanlar yaşamaz. Yıllardır Maltepe’de de söylediğimiz gibi koşullar ne olursa olsun daima sevgi kazanacak.” dedi. Aleksandr Kolesnikov, gösterdiği konukseverlikten dolayı Başkan Kılıç’a teşekkür ederek “Nâzım Hikmet’i Rusya’da seviyoruz.Nâzım Hikmet, Rus- Türk dostluğunun sembolüdür. Bu böyle devam edecek.” diye konuştu

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)