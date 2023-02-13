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Sanatçılardan Depremzedelere Destek Yağdı

Ünlü oyuncular, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yürüttüğü Yardım Kampanyası çalışmalarına katılan ünlü isimler hafta sonu Yenikapı’daydı. Gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Şubat 2023 Pazartesi 17:39
Sanatçılardan Depremzedelere Destek Yağdı
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İBB yürüttüğü çalışmalara katılan sanatçılar, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi. Dr. Dilek İmamoğlu’nun da sık sık desteğe gelip gönüllülerle çalıştığı Yenikapı’daki Yardım Kampanyasına katılan sanatçılar arasında; Dilan Deniz Çiçek, Hafsanur Sancaktutan, Merve Dizdar, Mustafa Uğurlu, Vahide Perçim, Altan Gördüm de çalıştı.

Devin Özgün Çınar, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Yasemin Kay Allen, Sinem Umaş, Ebru Şahin, Görkem Arslan, Seda Türkmen, Burcu Özberk, Kaan Yıldırım, Yiğit Koçak, Gökhan Çınar ve birçok isim de gönüllüleri yalnız bırakmadı. İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan 312 tır 40 konteynr gönderildi.

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