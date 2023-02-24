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Sanatçı Abdurrahman Delen Bingöl İçin Ne Dedi ?

Bazen sözlerin ve kelimelerin bittiği anlar olur. İşte o an sadece bakakalır insan. Acıyı yüreğinde yaşar, sen yer üstünde başkaları yer altında çaresiz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Şubat 2023 Cuma 16:19
Sanatçı Abdurrahman Delen Bingöl İçin Ne Dedi ?
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Ozan olsan Şair olsan ne yazarsın bu acı karşısında. Şimdi herkese sesleniyorum birlik olmak vakti, ne din ne dil ne ırk hiçbir şey umrumuzda olmadan tek yürek, tek bilek olma zamanı.

Kimsesizlerin kimsesi olma zamanı, sahipsiz kalanın sahibi olma zamanı, yıkılan her hayali yeniden gerçekleştirme zamanı. Gelin bir hayale de siz ortak olun. Bir sanatçı olarak bir ozan olarak sizlerden desteklerinizi bekliyoruz.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremin ardından Bingöl'de de bazı köylerde hasar meydana geldi.

"Bingöl afet kapsamına alınmalı"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bingöl'de de birçok köyde yıkım olduğunu, bu nedenle afet kapsamına alınması gerektiğini söylüyorum . Özellikle kırsal alanda bir çok köyde yıkım oldu, bu nedenle Bingöl'ün 12. il olarak afet kapsamına alınması gerekiyor.

Hatırlanacağı gibi, son olarak Elâzığ'daki yıkımlar göz önüne alınarak 11. İl olarak afet kapsamına alınması kararlaştırılmıştı.

Yaralarımızı sarma vakti geldi. Bu yaşanan acılar unutulmasın diye kalemimden dökülen birkaç kelimeyi yüreğinize yazıyorum.

YIKTI BİZİ ZELZELE

Kırıldı çift fay hattı

Hatay toprağa battı

Urfa acıyı tattı

Yıktı bizi koş hele koş

Mevsim kış yağıyor kar

Yıkıldı beton duvar

Osmaniye’de yas var

Yıktı bizi koş hele koş

Malatya Diyarbakır

Binalar olmuş çakıl

Kilis'te iz bırakır

Yıktı bizi koş hele koş

Antep Hatay ve Maraş

Adıyaman döker yaş

Sanki çıkmış bir savaş

Yıktı bizi koş hele koş

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