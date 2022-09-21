Motul Türkiye Karting Şampiyonası Tam Gaz Devam Ediyor

Senior, Junior, Mini, Master kategorileri ile Kadınlar, Takımlar ve TOSFED Micro Destek Kupası’ndan oluşan organizasyonda toplam 54 sporcu mücadele etti. Motul’ün karting araçları için özel üretilen Powersport seri ürünlerinden Motul Kart Grand Prix 2T Factory Line 2 Zamanlı Motor Yağı bir kez daha yarışçıların başarıya giden yolda en önemli destekçisi oldu. Motul madeni yağlarının yanı sıra Motul’ün araç ve sürücüler için geliştirdiği Car Care ve Mc Care serileri takımlar tarafından tercih edilen ürünler arasında yerlerini aldı. Kask temizliğinden, yarış tulumlarının bakımına kadar bir çok Motul ürünü, yarışçıların güvenli ve rahat şekilde mücadele etmesine yardımcı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Sportif anlamda heyecanın eksik olmadığı hafta sonunda kategorilerinde kazananlar şu şekilde oluştu: Mini kategoride 3 yarışı da kazanan Can Özler birinci olurken, ikinciliği Teoman Hoskin, üçüncülüğü Cem Karakömür aldı. Yarış sonunda mini kategoride dereceye giren pilotlara ödüllerini milli sporcu Cem Bölükbaşı verdi. Junior kategorisinde her üç yarışı da Emir Tanju kazanarak hafta sonunun galibi oldu. Emir’i ikinci sırada Hakkı Dorum, üçüncü sırada ise Leyla Sulyak izledi. Büyük çekişme içinde geçen Senior kategorisinde hafta sonunun 3 yarışını da kazanan Sarp Arhan Or birinciliğe ulaşırken, Gün Taşdelen ikinciliği, Kerim Sulyak üçüncülüğü aldılar. Master kategorisinde hafta sonunun galibi her üç yarışı da ilk sırada tamamlayan Mehmet Çınar olurken, tecrübeli sürücüyü Mert Tahincioğlu ikinci, Cem Aşık üçüncü olarak takip ettiler.

TOSFED Micro Destek Kupası’nın 5. ve son ayağında ise kazanan 3 yarışı da birinci bitiren Uygar Arslan Birgili oldu. Arslan’ı Demir Uyan ikinci, Doruk Sarnıç üçüncü olarak izledi.

Hafta sonu kadınlar klasmanlarında da büyük çekişme ve mücadeleler yaşandı. Junior Kadınlarda birinciliği Leyla Sulyak alırken, Ayşe Çebi ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü oldular. Senior Kadınlarda ise birinciliği Sude Nur Yurdagül kazanırken, Büşra Sena Savaşer ikinci ve Ayda Biter de üçüncü oldular. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team elde etti.

Yarış sonunda kazananlar kupalarını Motul Türkiye Pazarlama Müdürü Özge Bodur Karakaş’tan aldılar. Motul’un sponsorluğunda düzenlenen 2022 Türkiye Karting Şampiyonası’nda sezonun 6. ayak yarışları 08-09 Ekim tarihlerinde Bursa Profesyonel Otomobil Sporları Kulübü (OTOSK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



