Mehmet Hilmi Eren’den Büyük Bir Hizmet Daha

Eğitim odaklı yaptığı çalışmalar ile kamuoyunda bilinen MEB.Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ev Okulu derneği kurucu başkanı Eğitimci,Psikolog Mehmet Hilmi Eren ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden dolayı psikolojisi bozulan halkımıza yardımcı olmak için güzel bir organizeye imza attı.