Mehmet Hilmi Eren’den Büyük Bir Hizmet Daha

NASIL FAYDALANCAKSINIZ ?
http://www.afetpsikolojikdestek.com/
Mehmet Hilmi Eren Şunları söyledi :Bu platformumuzda an itibarıyla 2.050 psikolog- psikolojik danışman mevcut
An itibarıyla 2 binden fazla görüşme sağlandı.
Hepsi gönüllü
Destek almak isteyen vatandaşlarımız
Yüz yüze
Görüntülü
Telefonla
Seçenekleri ile istediği uzmanda ücretsiz destek alabiliyor
Bu platformda sadece depremde hasar görenler değil bölge halkının tamamı faydalanabiliyor.
Özellikle günlerdir yapılan arama kurtarma haberlerinden etkilenen aileler de hepsi destek alabilir.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)