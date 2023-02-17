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Mehmet Hilmi Eren’den Büyük Bir Hizmet Daha

Eğitim odaklı yaptığı çalışmalar ile kamuoyunda bilinen MEB.Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ev Okulu derneği kurucu başkanı Eğitimci,Psikolog Mehmet Hilmi Eren ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremden dolayı psikolojisi bozulan halkımıza yardımcı olmak için güzel bir organizeye imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2023 Cuma 12:08
Mehmet Hilmi Eren’den Büyük Bir Hizmet Daha
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NASIL FAYDALANCAKSINIZ ?

http://www.afetpsikolojikdestek.com/

Mehmet Hilmi Eren Şunları söyledi :Bu platformumuzda an itibarıyla 2.050 psikolog- psikolojik danışman mevcut

An itibarıyla 2 binden fazla görüşme sağlandı.

Hepsi gönüllü

Destek almak isteyen vatandaşlarımız

Yüz yüze

Görüntülü

Telefonla

Seçenekleri ile istediği uzmanda ücretsiz destek alabiliyor

Bu platformda sadece depremde hasar görenler değil bölge halkının tamamı faydalanabiliyor.

Özellikle günlerdir yapılan arama kurtarma haberlerinden etkilenen aileler de hepsi destek alabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.02.2023 12:28
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