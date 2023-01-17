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Malatyalılar Onu TBMM’De Görmek İstiyor

Malatya Platformu (MP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy, yaptığı çalışmalarla taktir topluyor. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevini yürüten, saha çalışmalarıyla Türkiye tarımına katkı sunarken Malatya için de çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen Aksoy için hemşerileri, “Donanımı, bilgi ve tecrübesi, sahada herkese dokunması, çözüm odaklı oluşu nedeniyle Malatya’yı TBMM’de temsil edecek isim” yorumunu yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2023 Salı 13:21
Malatyalılar Onu TBMM’De Görmek İstiyor
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Malatya’nın Kale (İzollu) ilçesinde 1972 yılında dünyaya gelen Mehmet Aksoy, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mühendislik Bölümü’nü bitirdikten sonra eğitime ara vermedi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde PDR Eğitim Formasyonu alan ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Mimarlık/ Mühendislik Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. İki yıl öğretmenlik yapan Aksoy, 1999’da Tarım Bakanlığı bünyesine geçti. İstanbul Tarım İl Müdürlüğü’nde mühendis, Halkalı Tarımsal Yayım ve Hizmet içi Eğitim Merkezi’nde Öğretim Görevlisi, Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bilgi ve becerilerini gençlere aktarmak için İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. 2021’de Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne İl Müdürü olarak atanan Aksoy, burada yaptığı çalışmalarla başta bölge halkı olmak üzere hemen herkesin taktirini topladı.
İSTİHDAM ADINA BAŞARI DOLU BİR YIL
Kırklareli İl Tarım Müdürü olarak göreve atandıktan hemen sonra çalışmalara başlayan Mehmet Aksoy, hayvancılık üretimini artırmak adına; üreticinin gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi için Kavaklı Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB’nin kuruluşunu gerçekleştirdi. Böylece bölgenin ve ülke hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağladı.
SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ
Öğrencilik yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşları içinde yer alan Aksoy, Şanlıurfa ve Malatya Milli Gençlik Vakfında görev yaptı. İzollu Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, vakıf genel sekreterliğinin yanı sıra Malatya Platformu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Aksoy, doğduğu şehre hiçbir zaman uzak kalmadı. Malatya’nın sorununu, Şehir dışında yaşayan Malatyalıların sorunlarını çözmek, hemşerilerine ve doğduğu şehre faydalı olmak için gönüllü çalışmalar gerçekleştirdi. Malatya’ya her gittiğinde halk ile sürekli iç içe oldu ve insanların bilinçlenmesi için çaba harcadı. Çok yönlü kişiliğiyle İstanbul Kalkınma Ajansı Projelerinde yer aldı. Merkezi Finans ve İhale Birimi projeleri editörlüğü yaptı.
Gıda ve beslenme konusunda Türkiye Tarımının geleceği ile ilgili literatürleri inceledi, tohum ve bitki konusunda biyogenetik çalışmaları araştırdı. Bu kapsamda; Almanya, Fransa, Hollanda, Bosna Hersek, Dubai, Singapur, Malezya ve Endonezya’ya giderek oradaki uygulamaları yerinde gördü ve bunların ülkemizde uygulanabilirliği konusunda çalışmalar gerçekleştirdi.
MALATYA’NIN SESİ OLSUN
Doğduğu şehir, hemşerileri ve ülkesinin gelişmesi, refah düzeyinin artması için özveri ile çalışan Mehmet Aksoy, Malatyalılar tarafından da çok sevilen bir isim olarak öne çıktı. Doğduğu şehre her gidişinde gerek Malatya’daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gerekse vatandaşlar tarafından TBMM’de görmek istedikleri isim olarak gösterilen Aksoy için hemşerileri; “Milletvekili olarak ilimizi temsil etsin, TBMM’deki sesimiz olsun” dedi. Haber: Muratcan TAŞLICALI - Dünya Haber Ajansı (DHA)

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