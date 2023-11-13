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Kuran Site Sakinlerinden Ömer Arısoy’a Veryansın (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediye Belediye başkanı Ömer Arısoy 31.Mart 2019’de başkan seçildiği zaman ilçe halkına ciddi bir kentsel dönüşüm yapacağı mesajı vermişti.Ancak 166 konut ve 55 işyerilik Kuran sitesi yerine yapılan konutlarda ikamet eden hak sahipleri isyan ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2023 Pazartesi 15:58
Kuran Site Sakinlerinden Ömer Arısoy’a Veryansın (VİDEOLU)
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HATA BELEDİYE BAŞKANIN AMA CESASINI BİZ ÇEKİYORUZ

8 Kasım 2023 tarihinde Zeytinburnu Belediye meclisine gelen bazı hak sahipleri gazetemiz yetkileri ile temasa geçerek bitirilmesi yılan hikayesine dönem 160 konut ve 55 için hak sahipleri 22.01.2020 tarihinde ihaleyi alan müteahide yer teslimi yapmıştı.Şartnamede 500 gün yani 18 ayda konutların teslim edileceği imza atına alınmıştı.Bu şartlar altında 22.07.2021 tarihinde teslim edilmesi gereken konutlar Kasım 2023’de yani tam 28 ay yarım yamalak şantiye halinde geç teslim edilerek hak sahiplerini ciddi bir şekilde mağdur etti.

DUVARLAR ÇATLAK ,KAPILAR PATLAK,BORULAR PASLI,MERMERLER VİDA İLE TUTTURULMUŞ,BİR İNŞAAT NASIL BERBAT YAPILIR DENİLİRSE KURAN SİTESİNİ ÖRNEK GÖSTERİLİRSE MAHÇUP OLMAZSINIZ ,İŞİN ÖZETİ DÜYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BERBAR BİR İNŞAAT İMALATI YOK …

İstanbul Times Gazetesi olarak söz verdiğimiz üzere masa başında değil şikayet konusu olan Kur’an sitesine gittik. Bir çok hak sahibi ile çanak soru sormadan sadece seslerini duyurmalarına aracı olmak adına mikronlarımızı uzattık. Bir sorduk bin işittik.

Bir hak sahibi aynen şunları söyledi ”Ben 30 sane Belediyede çalışarak emekli oldu.Bu dünyada sahip tek varlığım bu daire.Belediye başkanı Ömer Arısoy işini sağlam yapmayarak ihaleyi yapamayacak bir firmaya verdi. Firma inşaatın % 80’ibitince konkordato ilan ederek iflas etti. Bu sefer başka firmaya verdiler. 22.07.2021’de teslim edilmesi gereken yerlerimiz 28 ay geç üstelik halen şantiye halinde teslim etiler. Çok af edersiniz hayvanlara hakaret olarak kabul edilmesin ama onların ahırları bu evlerden daha temiz dersem emin olun abartı olmaz”. Şeklinde konuştu.

Hak sahibi İbrahim Yardımcı ise şunları söyledi “Zeytinburnu Belediye başkanı daha önce TOKİ’de çalıştığı halde bizim yerimizi sağlam bir firmaya vermeyip 160 konut ve 55 işyerini bitiremeyen bir firmaya ihale etti. Ömer Arıspy bizim yerimizde olsaydı teslim edileceği tarihten 28 ay sonra na tamam bir şekilde kendisine bu daireleri verselerdi ne derdi ? Allah aşkına siz duvarları ve boruları görüyorsunuz her tarafta su damlıyor.Burada Yaşam olmayacağı halde ne için aldıkları belli olmayan 5.800 TL para alarak henüz çok işi olan daireleri bize telsim ederek bizleri aptal yerine koydular. İlk başta ihale edildiği zaman projenin toplam ihale bedeli 56.262.000.00 TL + KDV idi ama bize teslim ettikleri zaman 450.000.0000 TLK ye yakın bir bedel çıktı. İnşaatların gecikmesi bizim sorunumuz mu ? Batacak firmaya ihale vermeyi biz mi yaptık ? Çürük kaldığı dönemi ve yıkıldıktan sonraki bekleme süreçleri hariç sadece 22.01.2020’de ihale ettikleri zaman 18 ayda dairelerimizin teslim edileceği söylenmişti. Belediye başkanı Ömer Arısoy TOKİ’nin sağlam müteahitlerini bildiği halde bizim geleceğimizi 160 daireyi bitiremeyecek bir peşkeş çekmesinden dolayı uğradığımız zardan dolayı hakkımızı helal etmiyoruz.

Ömer Arısoy Başkanla akşam çayı programlarında bizleri maddi ve manevi olarak mahvettiği Kur’a sitesinde stayişle bahsetmesi bizleri üzüyor. Kendisi gelip baksın bu inşaat kalitesini beğeniyor mu ? kendi hatalarından dolayı eski süreçleri hesaba bile katmıyorum kendi yaptığı ihalede 18 ayda teslim edeceğini yazılı sözleşmemizde beyan etmesine rağmen 28 ay sonra her tarafında sorun olan daireleri bize teslim etmesi bizi ciddi Zararlara uğrattı sözleşmede olduğu gibi 22.07.2021’de dairelerimiz bize teslim edilmiş olsaydı 56 milyonluk ihale için bizden 450 milyon istemeyecekti.

Ömer Arısoy’un 5 yıldır yönettiği Zeytinburnu Belediyesi olarak 160 konut işi için elini ayağını bulaştırdıysa Zeytinburnu ilçesinde nasıl bir kentsel dönüşüm yapacak” ? dedi.

Hak sahipleri belediye başkanın hatasından dolayı 100 m2lik bir daire için bizden 2 milyon ile 2.5 milyon arasında bir fark isteniyor. Biz bu kadar para ile kendimize arsamız olmadan daha sorunsuz bir yer alabilecekken belediye hangi akıl ile bizden bu kadar para istiyor ?

Bir çok hak sahibin isyan ve yakışırını haberin altıda yer alan videoyu izleyerek takip edebilirsiniz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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