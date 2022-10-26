Küçükçekmece’de 29 Ekim Satranç Turnuvası Heyecanı

200 sporcu 2 gün boyunca zeka ve stratejisini yarıştırdı

7’den 70’e satranç tutkunlarını ağırlayan turnuvaya 3 farklı kategoride 200 sporcu katılım sağladı. 2 gün boyunca lisanslı sporcular, en iyi hamleyi yapabilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

A kategorisinde birinciye 5 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü 3 bin TL, dördüncü 2 bin TL, beşinci ise bin TL para ödülünün sahibi olurken, B kategorisinde birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, dördüncüye 750 TL, beşinci ise 500 TL takdim edildi. Sporcuların ELO puanına göre kategorilendirildiği turnuvada C kategorisinde birinciye Tablet PC, ikinciye akıllı saat, üçüncüye dijital kulaklık hediye edildi. A ve B kategorisinde en başarılı kadın sporcular ise 1000 ve 500 TL para ödülü ile ödüllendirildi.

Dereceye Girenler

A Kategorisi

1. Ilgar Mammadov

2. Enes Yusuf Maruflu

3. Kaan Akbaş

4. Attila Kuru

5. Ceren Tırpan

En Başarılı Kadın Sporcu: Ceren Tırpan

B Kategorisi

1. Mete Sina Urun

2. Hikmet Bağcı

3. Altuğ Ay

4. Mehmet Yiğit Kaya

5. Kani Can Combaş

En Başarılı Kadın Sporcu: Deniz Karasakal

C Kategorisi

1. İlhan Paşa

2. Mehmet Akif Altınok

3. Mohamed El Achref Bounatıro

4. Emircan Çelik

5. Kaan Başol

En Başarılı Kadın Sporcu: Arin Erdem

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

