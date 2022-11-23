banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.854,16
ALTIN
1.049,14
DOLAR
18,62
STERLİN
22,47
EURO
19,38
Kartal, Maltepe, Tuzla Ve Pendik İski’nin 641 Milyon Liralık Yatırımıyla Su Baskınlarından Kurtulacak.
Kartal, Maltepe, Tuzla Ve Pendik...
Anne Kız Aynı Filmde
Anne Kız Aynı Filmde
Abdulkerim Kaval'dan DÜZCE'ye Geçmiş Olsun Mesajı
Son Dakika
Abdulkerim Kaval'dan DÜZCE'ye Geçmiş Olsun...
İmamoğlu Açıkladı: 2023’ün İlk Aylarına‘100 Günde 100 Proje’ Kampanyasını Hazır Edeceğiz
İmamoğlu Açıkladı: 2023’ün İlk Aylarına‘100...

Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’ne Özel Konser.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Türk Halk Müziği konseri organize etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 12:10
Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Günü’ne Özel Konser.
banner171
Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Ayla Karacan ve Ebru Yaman’ın sahne alacağı bir konser programı hazırladı.


İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner


25 Kasım Cuma günü Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Öğretmenler Günü konserinde sanatçılar, saat 19.30’da Kartallı sevenleri ile buluşacak.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan programa tüm öğretmenleri davet ederek şunları dile getirdi: “Ailelerimizin emaneti olan saf sevgiyi, emekle işleyerek üretken kılan, paylaşmayı öğreterek onu çoğaltan, eğitimin yanında bizi besleyen yegâne şeyi, öğrenmeyi ve öğretmeyi kendine ülkü edinmiş öğretmenlerimize ithaf ettiğimiz etkinliğimize tüm öğretmenlerimizi davet ediyorum. İlk ve en büyük öğreticimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün nezdinde, tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyor, Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına Şiddete ‘Sıfır Tolerans’
Kadına Şiddete ‘Sıfır Tolerans’
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Kartal’da Devam Eden Altyapı Çalışmalarını İnceledi.
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Kartal’da Devam Eden Altyapı Çalışmalarını İnceledi.
Dikkat! Sosyal medyadaki bilgi akışı FOMO’ya sebep oluyor.
Dikkat! Sosyal medyadaki bilgi akışı FOMO’ya sebep oluyor.
Öğretmenler Kendileri Pişirdi Kendileri Yedi.
Öğretmenler Kendileri Pişirdi Kendileri Yedi.
Kartal, Maltepe, Tuzla Ve Pendik İski’nin 641 Milyon Liralık Yatırımıyla Su Baskınlarından Kurtulacak.
Kartal, Maltepe, Tuzla Ve Pendik İski’nin 641 Milyon Liralık Yatırımıyla Su Baskınlarından Kurtulacak.

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169