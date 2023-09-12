banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.159,90
ALTIN
1.654,20
DOLAR
26,91
STERLİN
33,65
EURO
28,96
Avcılar’da Muhteşem Sünnet Şöleni
Son Dakika
Avcılar’da Muhteşem Sünnet Şöleni
Karabat : AKP Enflasyon İle Mücadele Etmiyor
Karabat : AKP Enflasyon İle...
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Başlama Töreni Renkli oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Zeytinburnu'nun 2023-2024 Eğitim ve Öğretim...
İmamoğlu: Öğrencilere Ve Öğretmenlere Eminönü – Alibeyköy Tramvayı'nda Başarılar Diledi
Son Dakika
İmamoğlu: Öğrencilere Ve Öğretmenlere Eminönü...

Karabat : AKP Enflasyon İle Mücadele Etmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon rakamlarının Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG)’ın açıkladığı rakamların üzerinde olması dikkat çekti. Konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, farkın kaynağının ENAG’ın verilere ulaşmada yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek; verilerin geriye dönük revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2023 Salı 20:17
Karabat : AKP Enflasyon İle Mücadele Etmiyor
banner171

GELİR DAĞILIMI BOZULDU

“Enflasyon verileri en başından beri doğru açıklansaydı, asgari ücret 18 bin TL, memur maaşları da 35 bin TL olabilirdi.” diyen Karabat, enflasyon verilerinin saptırılmasının gelir dağılımının daha fazla bozulmasına yol açtığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Karabat: “Milli gelirin yarısı, en üst gelir grubundaki yüzde 20’ye gitmektedir. Orta sınıf bitirildi. Nüfusun büyük kısmı düşük gelire mahkum edildi. Enflasyon ile kaynak transferinin daha net göstergesi olamazdı.” dedi.

‘AKP ENFLAYONLA MÜCADELE ETMİYOR’

AKP’nin enflasyonla mücadele etmediğini de savunan Karabat açıklamasını şöyle sürdürdü: “AKP’nin aslında enflasyonla mücadele arzusu da yoktur. Çünkü enflasyon adı konulmamış vergidir. Çalışanlar ve emekliler, varını yoğunu gıdaya, enerjiye, ulaştırmaya ve barınmaya harcıyor. AKP hükümeti de buradan yüksek vergiler toplayarak bütçeyi büyütüyor.”

AKP’li Erdoğan’ın “Enflasyon psikolojiktir” açıklamasına da değinen Karabat; “Enflasyon AKP’nin politikası haline getirilmiştir. Sermaye transferi enflasyon ile sağlanmaktadır. Çalışanlar gözden çıkarılmış, 6 ayda bir gelecek zamma mahkum edilmiştir.”

‘ÜCRETLER, AÇLIK SINIRININ ÜSTÜNE ÇEKİLMELİ’

Ekonomik krizin özellikle kamu ve özel sektördeki 30 milyondan fazla çalışanı vurduğunu belirten Karabat; devletin önce bu insanlardan özür dilemesi gerektiğini belirterek; geçmiş enflasyon verilerinin revize edilerek, farkın çalışanlara ödemesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Karabat; “Madem ki rasyonel politikalar diyorsunuz, TÜİK normale dönme işaretleri veriyor, o halde çalışanların ve emeklilerin geçmişe dönük haklarını da verin. Asgari ücret ve emekli maaşlarını derhal açlık sınırının üzerine taşıyın.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı
İETT’ Nin Sefer Gerçekleştirme Oranı Yüzde 98’İn Üzerine Çıktı
Türkiye'nin Kurucu Partisi CHP.Tam Yaşında
Türkiye'nin Kurucu Partisi CHP.Tam Yaşında
İBB 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Dönemine Hazır
İBB 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Dönemine Hazır
Marmaris'teki Hizmet Binasında Örnek Uygulama
Marmaris'teki Hizmet Binasında Örnek Uygulama
Dört Sene Önce İBB .ihalelerine Bile Giremeyen İSFALT Fabrika Açtı
Dört Sene Önce İBB .ihalelerine Bile Giremeyen İSFALT Fabrika Açtı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169