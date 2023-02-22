KADGÜÇDER Başkanı Duman: Deprem En Çok Kadın ve Çocukları Etkiledi

BAŞKAN DUMAN VE YÖNETİMİ DEPREM BÖLGESİNDE

Yönetimi ve çok sayıda gönüllü kadın ile beraber deprem bölgesine giden Fatma Duman İstanbul Times Gazetesi Muhabiri Yusuf Sııdık Çetiner’e şunları söyledi:

“Deprem felaketinden dolayı tüm millet olarak yastayız. Bu acı tabloyu ancak ülkece ele ele vererek dayanışma ile eski halimize gelmek mümkün.Deprem bölgelerinde bulunduğum günden beri gördüğüm en kötü durum bu beklenmeyen tabi affet karşısında en çok olumsuz etkilenen kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunu görmek beni üzdü.

Deprem bölgelerinde yaşamak zaten başlı başına çok zor hele bu durum kadınlar ve çocuklar için daha da zor. Çünkü çocuk bakma, soba yakma, yemek yapma gibi görevler genelde kadınların üzerinde işliyor.

Bu görevler dışlında kadınlar için hijyen, barınma, tuvalet, su, gıda gibi sıkıntılar kadınlarımız için ayrı bir zorluk oluyor. Hele kadın birde kırsal bölgede ise Ped istemeye bile utanan kadınlarımız vajinal mantar bitlenme gibi hastalıklara maruz kalıyorlar.

Hijyen malzemeleri iç camaşırı,temizlik malzemeleri sabun gibi ihtiyaçlar ne yazık ki tam manası ile henüz karşılanabilmiş değil. Yaşamın bütün zorluklarını en derinden yaşayan kadınlarımız için mutlaka daha fazla çalışma yapılması gerektiğini gördüm.

Böyle bir ortamda kimseyi suçlayacak değiliz herkes elinden geleni yamanın gayretinde. Sağlık sorunu olan yaşlılar, hamile kadınlar, çocuklar gibi dezavatajlı guruplara yardım çalışmalarında mutlaka pozitif ayrımcılık yapılarak sorunlarına çözüm üğretilmelidir. Yardım yapan gönüllülerin bu tür ihtiyaçlara dikkat etmeleri faydalı olur kanısındayım.

Sağlık bakanlığı verilerine göre deprem bölgesinde 214 bin 325 hamile kadın depremzedemiz var . Bir ay içinde 23 bin 814 kadınımız doğum yapacak ve ayrıca depremden bu yana doğan bebek sayımız ise 6 bin 447dir.

Doktor kontrollerinin hepsi şu anda askıda . Bizler de var gücümüzle bu sorunlar için mücadele etmeye çalışıyoruz. Uzak Ülkelerden kadın gönüllüleri kadın Sağlıkçıları ile akťivistleri deprem bölgelerinde kadınlarımız için çabalarını görmek güzel.

Ama bütün samimi ve içten çalışmaların yeterli olmadığı söylemek zorundayım. Onun için tüm toplum kadın gönüllüleri İle birlikte Kırsal bölgelerde İl ilçe mahallelerinde birlikte olup çalışmalıyız.

Arka planda olan Kadınlarımızın sorunlarını Yaraları sarmak için tüm dostlarımız ile el ele dayanışmaya çağırıyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)