İstanbul ve İzmit, ‘Çınarkart’ İle Ortaklaştı

Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM A.Ş., İzmit Belediyesi iştiraki SARBAŞ ile ortaklaşa “Çınarkart” projesini geliştirdi. İki şehri, ulaşım ve farklı konularda ortaklaştıran Çınarkart için İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin ve SARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer katıldı. Törende, sırasıyla; Kaplan, İmamoğlu ve Torun birer konuşma gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İZMİT / KOCAELİ

TORUN, CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU’NUN SELAMLARINI İLETTİ

Konuşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileterek başlayan Torun, özelde CHP’li, genelde Millet İttifakı belediyelerinin iktidar kanadından gelen her türlü engelleme çalışmalarına rağmen olağanüstü işler yaptıklarını belirtti. Tanıtımı yapılan Çınarkart ile iki şehir arasındaki avantajlı alanların oluştuğunu kaydeden Torun, teknolojinin sunduğu olanaklarla şehirlerdeki hayatın kolaylaştırmanın yollarının açıldığını ifade etti. Türkiye’nin sanayi devrimini kaçırmanın sıkıntılarını halen yaşadığına dikkat çeken Torun, içinde bulunduğumuz teknoloji çağını yakalamanın önemli olduğunun altını çizdi. İBB Başkanı İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Kaplan’a bu anlamdaki iş birliklerinden dolayı teşekkürlerini ileten Torun, “Göreve gelmeden önce, belediyelerimizle ilgili birçok karalamalar yapıldı, sosyal yardım kesecekler diye. Tam tersine, sosyal yardımları 4-5 kat artırdılar. Hele pandemi döneminde, belki de ülkeyi yönetenlerin yapamadığı, ülkeyi yönetenlerin vatandaşımıza o dönemde sadece IBAN numarası gönderdiği süreçte, maskesinden dezenfektanına kadar birçok konuda katkı sundu. Ve o kara propagandayı da boşa çıkardı” dedi.

“BELEDİYELERİMİZ, HER TÜRLÜ ENGELLEMEYE RAĞMEN, VATANDAŞALARIN YANINDA”

Millet İttifakı belediyelerinin, tüm olumsuzluklara rağmen birçok ilki başardığını vurgulayan Torun, öğrenci yurtları ve kreşleri sözlerine örnek olarak verdi. Raylı sistemlerde, bir dünya rekoru olarak aynı anda 10 metro şantiyesini çalıştıran İBB’yi ve diğer şehirleri örnek olarak gösteren Torun, “Türkiye genelinde de şu anda 23 raylı hattımız devam ediyor. 11’i tamamlanmak üzere. 3 bin 478 yeni park yapıldı. Yani 3 bin 200 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yapıldı” bilgilerini paylaştı. CHP’li belediyelerin tarıma ve çiftçilere ücretsiz olarak sunduğu destekleri de dile getiren Torun, “Belediyelerimiz, gerçekten vatandaşımızın her anında yanındalar. İçinde bulunduğu bu ekonomik buhranın yükünü almak için de olağanüstü çaba içerisindeler. Teşekkür edecekleri yerde, ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Her anlamda baskıyı, her anlamda tehdidi, her anlamda engellemeyi gerçekleştiriyorlar. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, kesinlikle vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz ve her anlamda da vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞINDA TEK BİR İMZAYLA BEKLEYEN 30 MİLYARLIK KREDİMİZ VAR”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına “beslenme çantası” desteği kampanyasını başlattıklarını duyuran Torun, “İzmit Belediye’mizle başlatıyoruz bu uygulamayı. Beylikdüzü Belediye’miz de bu işin lokomotifliğini yaptı. Ve birçok belediyemiz de şu anda bununla ilgili çalışmaları başlattı” diye konuştu. Bu kapsamda, Türkiye genelinde öğrencilere bir öğün yemek verilmesi yönündeki önergelerinin TBMM tarafından reddedildiğini hatırlatan Torun, “Bakmayın bunların siz algı yarattığına. Gerçekten Saray’dan verilen talimatlarla, inanılmaz bir baskı içerisindeler. ‘Acaba ne yaparız, ne ederiz de biz bu CHP'li belediyeleri, Millet İttifakı'nın belediyelerini engelleriz; onları toplumun gözünde küçük düşürürüz’ Bunun çabası içerisindeler. Kamu bankaları kredi vermez. İller Bankası teminat mektubu vermez. Cumhurbaşkanlığında şu anda tek bir imzayla bekleyen 30 milyarlık kredimiz var. Sonuçta bunlar, vatandaşların sorunlarının çözümü için harcanacak. Ve uzun vadeli, çok ucuz fonlar, kaynaklar bunlar. Ama her türlü ellerinden gelen olumsuzluğu gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

SOYLU’YA ÖZEL PARAGRAF: “BU KARANLIKTAN DÖN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya özel bir paragraf açan Torun, şunları söyledi:

“Hele bir de Saray’ın bakanı var; İçişleri Bakanı. Gerçekten o koltuğa yakışmayan, o koltuğu asla hak etmeyen biri. Ben demiştim ya, ‘Belediyede bir birim kuruldu. O birimin işi gücü, bizim belediyelerimize müfettiş göndermek, incelettiği bir dosyayı tekrar inceletmek, bulamayanı müfettiş varsa cezalandırmak.’ O zaman, ‘Hayır yok’ demişti. Şimdi ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Her bir belediyemize kumpas kurmak için uğraşıyor. Eğer suç bulamadıysa, diyor ki, ‘Gidin uydurun, bir şey bulun. İtirafçı bulun, ne buluyorsanız bulun, ama bu belediyeleri çalıştırmayın. Bu belediyeleri bir şekilde korkutun, hizmet yaptırmayın.” Soylu, bir kez daha sesleniyorum, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeymiş galiba. Oraya niye gittiğini de bilmiyoruz ama… Sen, bizim belediyelerimize diz çöktüremezsin. Unut bunu. Bizde senden korkacak belediye başkanı yok. Biz biliyoruz senin nasıl kumpas kurduğunu, senin Mülkiye Teftiş Kurulu’na yalan söyletmek için neler yaptığını, uyduruk işlerle uğraştığını. Allah aşkına; belediyede çalışan kişinin babası 12 Eylül öncesinde cezaevinde yatmış veya dayısı bir suç işlemiş, amcasının oğlu bilmem ne yapmış… Bununla belediye personeli sicil alır mı? Böyle bir akılsızlık olur mu? Bunu bile değerlendirmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. ‘Terörist var’ diyor. Allah aşkına teröristi yakalamak, onu bir şekilde tutuklamak kimin görevi? İçişleri Bakanlığı'nın görevi. Kendi görevini yapamayan Bakan, dedikodu yapıyor, iftira atıyor, karalama yapıyor, kumpas kuruyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve tekrar uyarıyoruz İzmit'ten: Bu yanlıştan dön. Bu karanlıktan dön. O bakanlığa sen yakışmıyorsun. Eğer onurun, gururun varsa, şerefli bir insansan da oradan istifa edersen, ayrılırsın.”

İMAMOĞLU: “İBB, TÜRKİYE’YLE OLAN İLİŞKİSİNDE DEVRİM YARATTI”

Konuşmasında; yerel yönetimler olarak, vatandaşların hayatını kolaylaştırma, yaşam kalitesini artırma ve değerli çözümler ulaştıracak projeler hazırlanma konusunda sorumlu kişiler olduklarını belirten İmamoğlu, “İBB, bu dönemde, her konuda olduğu gibi, Türkiye'yle olan ilişkisinde de bir devrim yarattı. 350’nin üzerinde belediyeyle, çok özel iş birlikleri ve projeler ürettik. Hala üretmeye de devam ediyoruz. Bunlar ama fiziksel ama bilgi konusundaki, deneyim konusundaki paylaşım. Dolayısıyla Türkiye'nin her noktasında, kalkınmaya dönük katkı sunan bir İBB var. Bugün BELBİM'i konuşuyoruz. Ama onun dışında bütün kurumlarımız, bütün kuruluşlarımız üzerinden, Türkiye'nin her noktasına, Ardahan'dan Edirne'ye, Hatay'dan Sinop'a kadar bütün Türkiye'yi saran bir etkileşim içerisinde İBB. Çünkü, biz memleketimiz adına var olan neyimiz var ise; kurumsal, kişisel bütün bu deneyimleri ve varlığımızı Türkiye'nin ve bu güzel ülkenin, güzel evlatlarına sunmanın gayreti içerisinde olduk ve buna devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamlarına güzellik katmak, kolaylık katmak, sadece 16 milyonluk bir İstanbul için değil, İstanbul gibi Türkiye ekonomisinin neredeyse yüzde 40’ının döndüğü bir şehirden Türkiye'nin her yerine yayılması hususunda da özenli bir süreç yönettiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

“3,5 SENEDE YAPTIKLARIMIZLA GÜNLERİNİ,

GECELERİNİ MEŞGUL ETTİĞİMİZİ GÖRÜYORSUNUZ”

İBB’de, seçim tekrarı nedeniyle, 3 ay gecikmeli olarak göreve geldiklerini hatırlatan İmamoğlu, “3,5 seneyi biraz aşan dönem içerisinde yaptıklarımızla, bugünün iktidarını, bugünün hükümetini, en tepesindeki şahsiyetten, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bakanına, İstanbul'daki siyasilerine varıncaya kadar, günlerini gecelerini ne kadar meşgul ettiğimizi sizler görüyorsunuz. Tek sebebi var: Hizmet yapıyoruz. Çok güzel hizmetler yapıyoruz. Bu hizmetlerimizin kaynağında bir kişinin marifeti, asla yok. Yani içinde binlerce, hatta on binlerce kahraman var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanı var. Liyakati ile göreve gelmiş yönetici arkadaşlarımız var. Hiçbirisi bizim ahbabımız, çavuşumuz değil. Akrabamız hiç değil. Tümden, geçmişteki birikimleriyle bugün göreve geldikleri mevkilerde, görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan yönetici arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

“YETER Kİ İNSANLARIMIZA FIRSAT VERELİM”

Türkiye’nin insan kaynağı noktasında sıkıntısı olmadığını dile getiren İmamoğlu, “Yeter ki fırsatı verelim. Fırsat vermenin modeli de gerçekten güçlü demokrasilerden geçer. Yani iradenin bir kişide değil, millette olduğu iradeden geçer. O bakımdan, şu an verilen siyasal mücadelenin çok ulvi bir mücadele olduğunu, çok önemli bir mücadele olduğunu, her bireyin dikkatli bir şekilde süreci takip etmesi gerektiğini, her ailenin ‘Benim de çocuğumun yarın hakkı zayi olmasın, kayba uğramasın’ diyorsa bu sürecin başarılı olmasına katkı sunması gerektiği bir sürecin içerisindeyiz. Eğer evladınızı düşünüyorsanız, onun hakkının yenmemesini istiyorsanız, tek kişinin değil, 86 milyon insanın hak sahibi olduğu bir Türkiye'nin var olması, bizlere kazandıracaktır” diye konuştu.

“SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİĞİN TAM HÜCRESİNDE DURAN İNSANLARIZ”

İstanbul’a bunun modelini yaşattıklarını aktaran İmamoğlu, “Kimiz biz? Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifak’ını adayı, İstanbul'u kazanmış bir heyetiz. Sosyal demokrat belediyeciliğin tam hücresinde duran insanlarız. Aynen Fatma Hanım'ın İzmit'te olduğu gibi ya da diğer belediyelerde olduğu gibi. Dolayısıyla bu güzel hizmetleri takip ediniz. Buradaki incelikleri, lütfen siz de görünüz. İnsanlarımıza anlatınız. Çok başarılı olacağız. Gerçekten sadece kentimizdeki paydayı değil, yakın çevremize, milletimize, Türkiye'mize hatta bir adım ileri geçiyorum, yakın coğrafyamıza nasıl katkı sunarıza kadar… Örneğin; 60’a yakın şehri bünyesinde barındıran Balkan Şehirleri Zirvesi'ni kuran İBB olarak, bir yıl içerisinde bütün başkentlerinin üye olduğu 60 Balkan şehrine de aynı bilgileri, aynı deneyimleri, aynı katkıları birebir sunmaya dönük süreci başlatan da bir belediyeyiz” dedi.

“BAŞLARINA BİR ŞEY GELMESİN DİYE İSİMLERİNİ VERMİYORUZ”

Bu kapsamda özellikle Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerle de önemli iş birlikleri içinde olduklarının altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bütün Marmara'daki şehirlerle ve oradaki sosyal demokrat belediyelerle bir araya geliyor ve onların da düşüncelerini alıyor, birlikte projeler üretiyoruz. Yalnızca CHP’li belediyeler değil, kapımızı hangi belediye çalsa, ona da ‘Evet’ diyoruz. Yani bugün o partinin, bu partinin belediyesi diye bakmaksızın, bütün belediyelere katkı sunuyoruz. Bugünün iktidar partisine üye olan bazı belediyelere de katkılarımız olmuştur. Olmaya da devam edecektir. Sadece isimlerini vermiyoruz, başlarına bir şey gelmesin diye. Çok daha güzel, barış içerisinde, güzellikler içerisinde, insanlarımızın birbirine iyi gözle baktığı günlerde, düşünün ki biz daha neler neler yaparız, ne kadar büyük ve ne kadar güzel işler yaparız. Fatma Hanım’a birliği için teşekkür ediyorum. Biz inanıyoruz ki Balıkesir'den Bursa'ya ve özellikle Kocaeli'ne kadar bütün büyükşehirler, önümüzdeki yerel seçimde sosyal demokrat belediyeciliğin tadını almaya başlayacak. Bu büyük yolculukta hep beraber olalım. Birlikte çalışalım. Birbirimizi tanıyalım. Güzel şeyler konuşalım. Birbirimiz hakkında güzel kelimeler kuralım. Güzel anlatımlar yapalım. Birbirimizin kalbini asla kırmayalım. Konumuz büyük. Mevzumuz büyük. Büyük işlere odaklanalım.”

HÜRRİYET: İSTANBULKART’IN GEÇTİĞİ HER YERDE

BİZİM ÇINARKART’IMIZ DA GEÇERLİ OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de törende bir konuşma yaptı. “Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul ile Doğu Marmara’nın incisi İzmit’in, ‘İki Şehir Tek Kart’ ve ‘Güçlü Kentin Güçlü Kartı’, vizyonuyla aynı masada bir kez daha buluşmasından ötürü büyük mutluluk duyuyorum” diyen Hürriyet, İBB ile farklı alanlarda yaptıkları iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hürriyet, BELBİM ile birlikte geliştirdikleri proje ile ilgili “Her iki şehirde kullanılabilecek, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olan ‘Çınarkart’ projesi bizim için çok önemli bir proje. Çınarkart hem personelimizin giriş çıkışlarda kullanacağı hem de tüm vatandaşlarımızın ulaşım ve alışverişlerde kullanabileceği bir şehir kartı. Çınarkart ile anlaşmalı olacağımız esnaflarımıza da katkı sağlamış olacağız. Çınarkart ile vatandaşlarımız sosyal, sportif ve kültürel bütün aktivitelerimizden indirimli veya ücretsiz şekilde faydalanabilecek. Daha da önemlisi; İstanbul’da İstanbulkart’ın geçtiği her yerde bizim Çınarkart’ımız da geçerli olacak” bilgilerini paylaştı.

KAPLAN, ÇINARKART’I TANITT

“Beş çeşit Çınarkart’ımız olacak” diyen Hürriyet, bunları şu şekilde sıraladı:

- Çınarkart; dileyen herkesin sahip olabileceği, kişiye özel şehir yaşam kartı olacak.

- İndirimli Çınarkart; İstanbul içi toplu ulaşımda indirimli tarife ile seyahat hakkı kazanan kullanıcılara verilecek.

- Ücretsiz Çınarkart; İstanbul içi toplu ulaşımda ücretsiz tarife ile seyahat hakkı bulunan kullanıcılara verilecek.

- Sosyal Çınarkart; İzmit Belediyesi tarafından dezavantajlı aileler için uygulamaya alınan, içerisine yüklenen miktar ile ailelerin gıda, temizlik gibi ihtiyaçlarını karşıladığı ön ödemeli kartlar olacak.

- Personel PDKS Kartı; İzmit Belediyesi personelimize verilecek olup, İstanbul içi ulaşımda ve ulaşım dışı ödemelerde, PDKS sisteminde geçerli olan TL veya abonman yüklenerek kullanılabilecek.