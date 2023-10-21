banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
7.510,68
ALTIN
1.781,29
DOLAR
27,95
STERLİN
34,04
EURO
29,66
CHP Başakşehir İlçe Örgütü Gazetecilerle Bir Araya Geldi (VİDEOLU)
Son Dakika
CHP Başakşehir İlçe Örgütü Gazetecilerle...
İstanbul Seninde Alışveriş Dönemi Başladı
Son Dakika
İstanbul Seninde Alışveriş Dönemi Başladı
Esenyurt’ta Tencereler Eğitim İçin Kaynıyor
Esenyurt’ta Tencereler Eğitim İçin Kaynıyor
Akşam İsrail'i kınadı, sabah İspanya'ya gitti...
Akşam İsrail'i kınadı, sabah İspanya'ya...

İstanbul Seninde Alışveriş Dönemi Başladı

İBB’nin mobil süper uygulaması İstanbul Senin’de ilk ve tek pazaryeri Vodafone iş birliği ile açıldı. İstanbul Senin kullanıcıları artık 14 kategoride online alışveriş yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ekim 2023 Cumartesi 14:42
İstanbul Seninde Alışveriş Dönemi Başladı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kobil platformunu kullandığı mobil süper uygulaması İstanbul Senin artık pazar yeri de oldu. İstanbul Senin kullanıcıları, uygulamaya entegre edilen Vodafone Her Şey Yanımda ile platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek. Vodafone Her Şey Yanımda ilk 1 yıl boyunca İstanbul Senin içinde tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Her Şey Yanımda platformunun, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ilk 6 ayda 100 bin kez ziyaret elde edilmesi bekleniyor.

“ESNAF VE VATANDAŞLARIM BULUŞUYOR”

İstanbul Senin’in her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini belirten İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner, uygulamanın 3 milyonun üzerinde indirmeye ulaştığı bilgisini paylaştı. Özgüner yeni işbirliği için, “Vodafone Her Şey Yanımda alışveriş platformuyla esnaflarımız ve vatandaşlarımız milyonlarca ürünle İstanbul Senin’de buluşuyor. İstanbullular her gün yenilenen özel kampanyalarla ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Hızlı, kolay ve ücretsiz iade özellikleriyle İstanbulluların hayatı kolaylaşıyor. Satış yapmak isteyen Kobi’ler yeni satış platformumuza yönlendiriliyor” dedi.

“HER ŞEY YANIMDA’NIN AYRICALIKLARINDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal ise şunları söyledi:

“ İBB işbirliği ile Türkiye’nin en büyük metropolünün tüm hizmetlerinin toplandığı İstanbul Senin uygulamasına Her Şey Yanımda’yı entegre ettik. Her Şey Yanımda, İstanbul Senin içinde yer alan ilk ve tek alışveriş platformu oldu. Bu işbirliğinin, platformumuzun tanınmasında önemli rol oynayacağını ve İBB’nin yaklaşık 60 bin mobil hattının hizmet sağlayıcısı olarak yeni katma değerli kurumsal çözümler sunabilmemiz için zemin oluşturacağını düşünüyoruz. Tüm İstanbul Senin kullanıcılarını Her Şey Yanımda’nın ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

HER ŞEY ELİNİN ALTINDA

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
Karabat :Et İthalatında Oyun Çok Büyük …
Hughugkusu Web Sitesi açıldı
Hughugkusu Web Sitesi açıldı
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Amatör Futbol Kulüplerine 840 Bin TL Nakit Desteği
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
Biden'in da,Natanyahu’nun da Canı Cehenneme...
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu
İBB.Başkanı İmamoğlu: İstanbul Turizim Buluşması'nda Konuştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169