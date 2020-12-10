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İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Yeni Yıla Hazır

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk Kanal İstanbul Çalıştayı’nı düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi, 2021’de birçok farklı projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Aralık 2020 Perşembe 13:04
İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi Yeni Yıla Hazır
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Uzun bir süredir belediye yetkilileri ile yakın temasta olduklarını belirten Başkan Zana Gümüş, “Biz İGÇM olarak bir kent vizyonu, bir gençlik vizyonu belirledik. Bunu Ocak ayında Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile de paylaşarak faaliyetlerimizi genişletme kararı aldık. Şu anda hali hazırda 50’den fazla proje ile İstanbul gençliğini buluşturacak bir atılıma girişiyoruz. Eğer işler dilediğimiz gibi giderse belediye bünyesindeki birimlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde; Metro Kütüphaneleri, Gençlik Enstitüleri, Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Avrasya Gençlik Çalışmaları Merkezi, Uluslararası Öğrenci Ajansı, İstanbul Tanıtım Ajansı, İstanbul Girişimcilik Akademisi, Yapay Zeka Enstitüsü, Okulbüs, Ye-Kart, Askıda Kitap, Bursiyer Portalı gibi projelerimizi hayata geçirecek bir zemin oluşturacağız.” dedi.

İstanbul ve Türkiye’nin genelinde gençlerin proje, üretim ve fikirler konusunda büyük bir hazine olduğunu belirten Gümüş, “Eğer gençlere kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlanır ve fikirlerinin değerli olduğu hissettirilirse Türkiye’nin önünde kimse duramaz. Biz gençler projeler üretiyoruz. Fakat bunları iletmede zorluk yaşıyoruz. Gençlerin daha fazla dinlenmeye ihtiyaçları var.” diye konuştu.

2021 yılı için birçok farklı projelerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Gümüş, İstanbul Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin hali hazırda Üretim ve İnovasyon Akademisi, Akran Eğitimi Atölyeleri, Konuşma Kulüpleri, Kitap Kulüpleri, Boğaz’ın İncileri ve Köy Gezileri gibi aktivite ve projelerle çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

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