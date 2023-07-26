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İsa Mesih Şahin : “Biz Meclise Tatil yapmaya gelmedik.“

Gelecek-Saadet Partileri Meclis Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin TBMM’de yaptığı konuşmada meclisin tatil süresinin kısaltılması gerektiğini söyleyerek, 3 aylık tatile tepki gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:35
İsa Mesih Şahin : “Biz Meclise Tatil yapmaya gelmedik.“
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Şahin konuşmasında ;

"...Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Ortak Meclis Gurubu olarak meclisin çalışmalarına ara vermemesi ve çalışmalara devam etmesi yönünde bir teklifimiz var..." diyerek milletvekillerinin tatil sürelerinin kısa tutulması hakkında gruplarının teklifini genel kurula sundu.

Şahin, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"...Anayasa'nın 93. maddesi 3 aylık tatili zorunlu bir şey olarak emretmiyor,3 aylık tatili üst sınır olarak belirlemiştir. Dolayısıyla 3 aylık tatili sınırı meclisin bir hakmış gibi kullanmasını doğru bulmuyoruz. Bu keyfi tutuma da açıkça itiraz ediyoruz..." dedi.

Şahin meclis genel kurulunda bütün milletvekillerine tarihi bir çağrıda bulunarak "Gelin biz tarihe geçelim. Gelin ! Parlemantonun sürekliliği adına milletimizin bize verdiği emanete sahip çıkma adına,milletin hukukunu koruma adına, Parlemantonun itibarını korumak adına bir düzenleme yapalım ve bu tatili kısaltalım..." sözleriyle 28. Dönem milletvekillerine çağrısını bu şekilde belirtti.

Şahin, tatil süresinin kısaltılmasının gerekçelerini de şu sözleriyle dile getirdi. "Biz buraya tatil yapmaya gelmedik, biz buraya milletimizin sorunlarına çare bulmaya geldik. Onun için, adalet bekleyen milyonlarca vatandaşımız için bu Meclis çalışmalıdır. Mülakatın kaldırılmasını dört gözle bekleyen gençlerimiz için bu Meclis çalışmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, aldığı maaş kendisine yetmeyen emeklilerimiz için bu Meclis çalışmalıdır. Esnafımız, işçimiz ve memurumuz için, emeklimiz için bu Meclis çalışmalıdır." dedi.

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