İmamoğlu,‘Kurultay Başkan’ Sıfatıyla 8. CHP Genel Başkanı Özelz’e Tebrik Ziyaretinde Bulundu

ÖZEL: EKREM BAŞKAN’LA ARAMIZDAKİ KARDEŞLİK HUKUKU CHP’Yİ İKTİDARA TAŞIYACAK

Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız” sözleriyle dile getirdi. Kurultay Başkanlığı görevini sorunsuz bir şekilde tamamlamanın sevincini yaşadığını vurgulayan İmamoğlu da “Görevimi bitirmiş oldum. Genel Başkanımdan izin isteyerek, İstanbul'a, görevimin başına dönüyorum. Kurultayımız hayırlı olsun.

İMAMOĞLU: İLİNE DÖNEN ÇARŞI-PAZARDAN VATANDAŞTAN GERİ DÖNÜŞLERİ ALSIN VE YEREL SEÇİMLER İÇİN GAZA BASALIM

Genel Başkanımızın bu görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Partimize hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Divan Kurulu üyeleri ve yeni seçilen bazı PM üyeleriyle de bir araya gelen İmamoğlu, “İl başkanlarımız da biliyorlar ki ilk yapılması gereken; iline dönen, önce çarşı-pazara bir insin, bir selamlasın. Enerji nasıl? Ne diyor vatandaş? O geri dönüşleri okuyalım. Ondan sonra yerel seçime artık hep beraber bir gaza basalım” şeklinde konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Çankaya - Altındağ - Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı Divan Başkanı olarak yöneten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özel’in Çankaya'daki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyarette İmamoğlu’na, CHP milletvekilleri Veli Ağababa, Suat Özçağdaş, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, Burhanettin Bulut ve yeni Parti Meclisi üyesi Selin Saye Böke eşlik etti. İkili, ziyaret sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

KURULTAY BAŞKANI İMAMOĞLU: “GÖREVİMİN BAŞINA DÖNÜYORUM”

Kurultay Divan Başkanı sıfatıyla ilk sözü alan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kurultay Divan Başkanlığı olarak, kendilerini ziyaret edip, sürece dair hem teşekkür ettim hem de bilgi aktardım. Dualarımız hep neydi? Bir olalım, birlikte olalım ve kusursuz, sıkıntısız, hiç kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin. Çünkü 100’ncü yılındayız Cumhuriyetimizin, 100’ncü yılındayız partimizin ve 38. Kurultayı. Yeni yüzyılın ilk günleri. Böylesi bir ortamda bana, Kurultay Başkanlığı nasip oldu. Kendi adıma çok gururluyum, onurluyum Aynı zamanda kurultay; çok nezaketli, çok dengeli, seviyeli geçti. Ben buradan, önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Ki kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip, kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem teşekkürlerimi kendisine sunacağım. Ve bu kapsamda bugün de 8’nci Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızı ziyaret ettim ve kurultayla ilgili kendilerine düşüncelerimi aktardım ve süreçlere dair bilgi verdim. Görevimi bitirmiş oldum. Genel Başkanımdan izin isteyerek, İstanbul'a, görevimin başına dönüyorum. Kendilerine teşekkür ederim kabulleri için. Güzel bir buluşma oldu. Sizler de sürpriz oldunuz açıkçası. Hoş geldiniz diyeyim. Kurultayımız hayırlı olsun. Genel Başkanımızın bu görev dönemi hem Cumhuriyet Halk Partimize hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine ve milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.”

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: “KURUCUMUZ ATATÜRK'E LAYIK BAŞARILARI HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ”

“Hafta sonundan gelen bir ses yorgunluğu var, onun için kusurumuza bakmayın” diyen Özel de duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ekrem Başkanımız, nezaket gösterdiler. Kurultayı tamamladıktan sonra ve görevini bitirdikten sonra, ayrılmadan beni ziyaret ettiler. Ekrem Başkan için şöyle söylemek lazım: Hangi işin ucundan tutsa, dört dörtlük yapan ve başarıyla sonuçlandıran birisi. Geçirdiğimiz kurultay sürecinde, elbette herkes bu göreve talip olmak ister. Ama teklif etseniz, herkesin iki kere düşünüp vereceği bir karardı. Sonuçta da Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilk yaşandı. Kurultayın gergin olabileceği, zorluklarının olabileceği biliniyordu. Ekrem Başkan, bu güvene layık olduğunu ve bu işi en iyi yapabilecek kişi olduğunu gösterdi. Çok zor bir kurultayı, çok başarılı şekilde yönetti. Ben, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız, ‘Kurultayda partimizi güvenli bir limana ulaştıracağım’ demişti. Ve tam da öyle oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güvenli limanı, en yetkili olan kurultayıdır. Ve büyük bir nezaket içinde, karşılıklı anlayış birliği içinde güzel başlayan kurultayımız, güzel şekilde sonuçlandı. Ben şimdi buradan Ekrem Başkan'ımı yolcu edeceğim. Ama hep konuşulan bir şey vardı, yıllardır aylardır bıktığımız bir şey; ‘Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var?’ Buradan şunu ifade edeyim: Biraz önce yukarıda kısa bir baş başa görüşmemizde de öyle bitirdik. Bizim aramızdaki ilişki; kardeşlik ilişkisi, kardeşlik hukuku. Ama bu kardeşlik hukuku, Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok güzel yerlere taşıyacak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak. Türkiye'yi güzel yerlere taşıyacak. İkinci yüzyılda, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık başarıları hep birlikte alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum.”

“ENERJİ NASIL? NE DİYOR VATANDAŞ?”

Çankaya’dan Altındağ’a geçen İmamoğlu, 2 gün süren kurultayın yapıldığı Ankara Atatürk Spor Salonu’nda Divan Kurulu üyeleri ve yeni seçilen bazı Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya geldi. Kurultay sürecine emeği geçen tüm arkadaşlarına teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Seçilen arkadaşlarımıza yol açıklığı dileyelim, burada olan olmayan. Çok özenli bir zaman dilimi. Çok ciddi bir değişim tılsımı da var. Farklı düşünerek bu seçime girip, aynı listede buluşanlar da var gençler ağırlıklı. Genç ve kadın kimliği var. Umarım çok böyle senkronize, güzel bir dönemi birlikte yaşatırız” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de tebrik ziyaretinde bulunduğunu aktaran İmamoğlu, “Kurultayla ilgili bir kısım bilgi verdim. İl başkanlarımız da biliyorlar ki ilk yapılması gereken, iline dönen, önce çarşı-pazara bir insin, bir selamlasın. Enerji nasıl? Ne diyor vatandaş? O geri dönüşleri okuyalım. Ondan sonra yerel seçime artık hep beraber bir gaza basalım. Çok umutluyum yani. Tarif edemem şu an için. Seçilen herkes bizim. Seçilmeyen ama katkı sunan arkadaşlarımız bizim” ifadelerini kullandı.